"Полиция исключила отравление «Новичком» двух человек, которые накануне в ресторане Солсбери почувствовали себя плохо"

В заявлении графства Уилтшир говорится, что из-за опасений, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества, все аварийные службы проявили осторожность. Причины ухудшения стояния пострадавших, которые госпитализированы, пока не установлены, ведется расследование. В заявлении не содержится данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в Солсбери Скрипалей. Ресторан Prezzo, в котором произошел новый инцидент, расположен примерно в 300 метрах от кафе Zizzi, в котором Сергей Срипаль обедал с дочерью Юлией в день отравления.