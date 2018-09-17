Полиция исключила отравление «Новичком» двух человек, которые накануне в ресторане Солсбери почувствовали себя плохо
В заявлении графства Уилтшир говорится, что из-за опасений, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества, все аварийные службы проявили осторожность. Причины ухудшения стояния пострадавших, которые госпитализированы, пока не установлены, ведется расследование. В заявлении не содержится данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в Солсбери Скрипалей. Ресторан Prezzo, в котором произошел новый инцидент, расположен примерно в 300 метрах от кафе Zizzi, в котором Сергей Срипаль обедал с дочерью Юлией в день отравления.
Комментарии4
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kara 17 сентября 2018 | 07:45
а в предыдущих двух случаях они,получается, точно знали что это Новичек или после анализов говорили?
perestarok 17 сентября 2018 | 08:18
kara: "или после анализов говорили"
Они это до анализов говорили.
perestarok 17 сентября 2018 | 08:14
"Полиция исключила отравление «Новичком» двух человек, которые накануне в ресторане Солсбери почувствовали себя плохо"
У них там постоянно травятся, а Россия виновата.
perestarok 17 сентября 2018 | 08:16
perestarok: Руки надо мыть и тем, кто жрёт и тем, кто готовит.