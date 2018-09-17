Скандал на выборах губернатора Приморья
После подсчета 99% бюллетеней, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко неожиданно опередил своего оппонента, коммуниста Андрея Ищенко примерно на 1% голосов избирателей. При этом после обработки 95% протоколов Ищенко опережал Тарасенко на 5% Лидер КПРФ В КПРФ уже заявили о массовых приписках на части избирательных участков в пользу кандидата от партии власти. В ЦИК сложившуюся ситуацию объяснили тем, что ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением и в последнюю очередь вводились сведения из отдаленных районов края. Ищенко объявил голодовку на центральной площади Владивостока.
Комментарии21
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arye_11 17 сентября 2018 | 07:37
ЕдРо уповало на Чудо, и Чудо свершилось.
Славу ЕдРу и Вождю ея!!!
sensei54 17 сентября 2018 | 07:55
arye_11: И хорошего тихого места за скромной оградкой. Обоим.
sbk 17 сентября 2018 | 07:37
В сегодняшней России разве может быть иначе?
semia 17 сентября 2018 | 07:40
На выборы ходить бесполезно,только на протесты выходить имеет смысл!
democ 17 сентября 2018 | 07:37
Ну и какой же это скандал? Не партия ли Ищенко в течении 100 лет взращивала этих скотов? Селекция, она такая, брат...
semia 17 сентября 2018 | 07:38
А потом нам власть будет рассказывать о важности ходить на выборы. А выборов нет и все их победы нарисованы. Навальный прав,говоря о том,что на выборы ходить-пустое занятие!
democ 17 сентября 2018 | 07:45
semia: Как это довести до серого вещества других, которые продолжают ходить?
protoukrop 17 сентября 2018 | 07:49
semia: Ходить можно, из тех соображений чтобы повесить на ненавистных еще одно преступление. Ведь за это в будущем их будут судить, так пусть получат лишнюю трешку. )
neitral_n 17 сентября 2018 | 07:56
protoukrop: Доказательств ( кроме подписанных всеми протоколов) они не оставляют...
mr_samgin 17 сентября 2018 | 07:50
semia: нормальные буржуазные выборы.
banyi4 17 сентября 2018 | 07:44
Как писал Марк Твен - если бы выборы что то значили, кто бы позволил нам голосовать )
mr_samgin 17 сентября 2018 | 07:46
Ельцин также победил когда-то Зюганова.
Этот "коммунист" хоть манифест Маркса прочитал? :)
mitja_76 17 сентября 2018 | 07:57
mr_samgin:
По сравнению с ЭТИМ выборы 96-го года - просто образец честности и объективности.
Ельцин и Зюганов в первом туры получили почти одинаково, но во втором туре, Зюганова отстал на 10-15%. И ТАМ было совершенно понятно, почему это произошло.
Во-первых львиная доля голосов была не "за Ельцина", а "против коммунистов".
Во-вторых Ельцина поддержал Лебедь.
В-третьих (и в главных) Зюганову победа на выборах была нафиг не нужна, он понятия не имел, что делать на президентском посту.
Я не утверждаю, разумеется, что там не было приписок, но и без приписок проигрыш Зюганова был более чем объясним.
kaputvsemu 17 сентября 2018 | 07:47
Обуваем лохов. Недорого.
mobile_actor 17 сентября 2018 | 07:48
Ручной пересчет, как во Флориде? Или они уже бюллетени уничтожили?
kara 17 сентября 2018 | 07:48
то есть, Эхо вчера обманывало когда говорило про победу коммуниста? Рыжков в Ганапольском всю передачу на этом построил, еще и Голубев по этому поводу умом сверкал.
не говори гоп....
unprejudiced 17 сентября 2018 | 07:50
Где тут скандал? Победил Путин! Слава ему и Единой России! Поздравляем от лица всей вменяемой части России с красивой победой! Фальсификации сейчас не возможны в ввиду электронного подсчета голосов. А почему такая разница в избирательной комиссии разъяснили.
serjo1977 17 сентября 2018 | 07:55
В фальсификациях не сомневаюсь - ну не может же ПЖиВ победить по-настоящему. Другое дело, что приморцы вряд ли заметили бы разницу в правлении этих двух представителей криминального мира. В общем, игра была равна...
P.S. Панфилова, убей себя об стену. Тогда некоторые решат, что у тебя была хоть какая-то совесть...
liana 17 сентября 2018 | 07:59
serjo1977: какая совесть может быть у "болонки"?
tryapichkin 17 сентября 2018 | 07:57
Давно пора признать-
выборная система не работает и это убивает страну.
Навальному надо не тупо протестовать,
а предлагать и требовать альтернативу-
допустим ввести голосование персональными эл. карточками!
utax 17 сентября 2018 | 08:07
Учителя опять власти подмахивают...