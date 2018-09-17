Скандал на выборах губернатора Приморья

После подсчета 99% бюллетеней, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко неожиданно опередил своего оппонента, коммуниста Андрея Ищенко примерно на 1% голосов избирателей. При этом после обработки 95% протоколов Ищенко опережал Тарасенко на 5% Лидер КПРФ В КПРФ уже заявили о массовых приписках на части избирательных участков в пользу кандидата от партии власти. В ЦИК сложившуюся ситуацию объяснили тем, что ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением и в последнюю очередь вводились сведения из отдаленных районов края. Ищенко объявил голодовку на центральной площади Владивостока.