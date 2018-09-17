В США выставлен на продажу целый город
Как передает NBC New York, это населенный пункт Тумсборо в Джорджии. Почти за 2 миллиона долларов покупатель получит во владение жилые дома, множество других построек, ресторан, отель в викторианском стиле, мельницу и даже оперный театр. Кроме того, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская, старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и неразработанные залежи бокситов. Цена, указанная за Тумсборо, соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка. Причины продажи не уточняются.
Комментарии4
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banyi4 17 сентября 2018 | 07:46
Угу, только про долги города не указанно )
nikmart001 17 сентября 2018 | 08:10
Ну что, хомячки, давайте скинемся и купим. Наличие жилья дает право на легализацию в Америке.
klukvik 17 сентября 2018 | 08:13
А жителей где брать, и паровозы для депо 1869 года постройки, из России завозить?
utax 17 сентября 2018 | 08:21
В сша дом можно купить за доллар с привинчиными налогами в пару десятков тыс.