Британские правоохранительные органы разыскивают новых подозреваемых в отравлении Скрипалей
По сведениям The Mirror, это врач и сотрудник посольства. Источник издания утверждает, что Петров и Боширов встречались с ними после заселения в отель в Лондоне. Врач должен был проследить за тем, чтобы они сами не подверглись воздействию «Новичка», а сотрудник посольства мог быть куратором операции. Ранее The Daily Mail писала со ссылкой на источник в разведке, что за отравлением Скрипаля и его дочери стояли шестеро сотрудников ГРУ, в том числе одна женщина.
Комментарии3
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sam2018 17 сентября 2018 | 07:31
Если не найдут, то за покушение на Верзилу Петрова кремлевские еще ответят!
vovan19 17 сентября 2018 | 07:31
Клоунада продолжается.
kiever 17 сентября 2018 | 07:37
Ясно. Врача, который их лечил, и посла который давал указания.. почему не ищут водителя посольства, который их возил, и портного посольства который сшил им костюмы химзащиты