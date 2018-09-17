Полиция пока не нашла оснований считать новый инцидент в Солсбери отравлением «Новичком»
Мужчина и женщина, почувствовавшие себя плохо во время ужина в ресторане Prezzo, останутся в больнице для дальнейших исследований. Расследование продолжается. В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о преступлении.
Комментарии3
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american 17 сентября 2018 | 07:21
да даже если они подохнут все равно не новичкек! Это же не будет вписывается в версию англичан)))
zurich_106 17 сентября 2018 | 07:32
Помнится на сессии Генасамблеи ООН 24 сентября 2014 года, Обама назвал три мировые угрозы.
parasuk_ 17 сентября 2018 | 07:39
Климкин с геращенко им в помощь :) Замаскированная под проститутку украинская разведчица вспомнит, что ее клиенты накурившись анаши пели "не думай о секундах свысока"