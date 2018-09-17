В Лос-Анджелесе сегодня вручат премию «Эмми»

Нередко её называют телевизионной версией «Оскара». Больше всего шансов на победу в ключевых категориях по мнению кинокритиков у сериала «Игра престолов». Фэнтези, снятое по романам Джорджа Мартина, в начале месяца взяло «Эмми» в семи технических номинациях. Сериал отметили в том числе за креатив, музыку и спецэффекты. Сегодня выяснится сможет ли «Игра престолов» стать «лучшим драматическим сериалом». Всего же сага была выдвинута в 22-х номинациях. На одну меньше у сериала «Мир дикого Запада». В категории Лучший комедийный сериал в числе претендентов на премию «Эмми» «Атланта», «Барри» и «Удивительная миссис Мейзел». Шпионский триллер «Убивая Еву» поборется за статуэтку в категории «Лучший сценарий», а его звезда Сандра О — за звание лучшей актрисы драматического сериала. Ей противостоят Клер Фой и Эван Рейчел Вуд (сериалы «Корона» и «Мир дикого запада» соответственно). У мужчин среди номинантов сразу два актёра из «Мира» — Эд Харрис и Джеффри Райт, а также Мэтью Риз, звезда сериала «Американцы». Церемония вручения «Эмми» станет юбилейной. Она пройдёт в 70-й раз. В прямом эфире её покажет телеканал NBC.