Главы России и Турции сегодня вновь обсудят ситуацию в сирийском Идлибе
Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пройдет в Сочи. Спустя десять дней после саммита в Тегеране Путин и Эрдоган, правда на этот раз без иранского лидера, снова обсудят ситуацию в Идлибе. У лидеров разные взгляды на судьбу последнего региона, который еще не вернулся под контроль сирийского правительства. Это проявилось и на встрече 7 сентября. Хотя стороны пришли к компромиссу, призвав террористов сложить оружие, объявить в Идлибе перемирие, как этого хочет Эрдоган, Путин и Хасан Роухани отказались. Турция предупреждает об опасности гуманитарной катастрофы в случае атаки на провинцию. Вместе с тем Анкару заботит и судьба бойцов сирийской оппозиции, с которым она поддерживает тесную связь, и под чьим контролем хочет оставить Идлиб и после того, как в регионе не останется представителей террористических группировок. На фоне напряжения ситуации в Идлибе, российские военные предупреждают об угрозе провокации с применением химического оружия со стороны боевиков.
Комментарии2
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putin2018 17 сентября 2018 | 07:12
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
y3emen1 17 сентября 2018 | 07:24
будут опять помидорами грозить