Андрей Ищенко заявил о фальсификациях во втором туре губернаторских выборов в Приморье
Кандидат от КПРФ намерен обжаловать итоги голосования в суде. По его словам, юристы уже готовят исковое обращение. Ищенко до последних минут, лидировавший на выборах губернатора с преимуществом в пять проц., неожиданно уступил кандидату от «Единой России», ВРИО главы региона Андрею Тарасенко один процент. Как передает ТАСС, Ищенко объявил голодовку на центральной площади Владивостока и призвал своих сторонников поддержать его. Между тем, в штабе Тарасенко заявили, что не менее 24 тыс. голосов избирателей во втором туре были куплены в пользу Ищенко.
Итоговые протоколы голосования переписывались, чтобы не допустить победы кандидата от КПРФ. Об этом «Эху Москвы» сказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он добавил, что необходимо уважать выбор граждан.
В любом случае, вторые туры губернаторских выборов сразу в четырех регионах говорят о системном кризисе в «Единой России». Так считает политолог Глеб Павловский. Он считает, что итоги прошедших выборов дают сигнал власти детально проанализировать все направления своей политики.
Комментарии12
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zurich_106 17 сентября 2018 | 07:08
Наглядный пример - выборы в России это фарс, Ищенко лидировал по числу голосов, но в самый поледний момент голоса подтасовали в пользу кремлевского прихвостня.
lenin3 17 сентября 2018 | 07:18
zurich_106: дык,еще В.Бутусов давно пиедупреждал:"Если ты пьешь с ворами,опасайся за свой кошелёк...".Победить Едрисню можно только в одном случае:если ВСЕ избиратели придут на выборы и ВСЕ проголосуют против Едрисни за другую партию...
protoukrop 17 сентября 2018 | 07:33
lenin3: Не факт, потому что по многим протоколам УИКов все голоса отданы за Тарасенко, а за Ищенко вообще нет ни одного. )) То есть у них хватает наглости абсолютно на все. А потом революциям удивляются, скоты.
vitaliys 17 сентября 2018 | 07:37
Ага ! И победивший Миронов свергнет Путина ! Вы сами то верите в то, что написали ?
chapter_2 17 сентября 2018 | 07:08
Не контролируемая гражданским обществом система ГАС ВЫБОРЫ - это не простой арифмометр для сложения голосов избирателей, а сложный аппаратно-программный комплекс на службе у несменяемой власти.
unprejudiced 17 сентября 2018 | 07:09
Поздравляю Единую Россию с этой красивой победой в упорной борьбе! А мельником там уже успел под псевдонимом серпом по написать всякую бредятину про поражение путина, и как обычно с ним бывает, обделался
zurich_106 17 сентября 2018 | 07:13
unprejudiced: как обычно подтасовали, в стране которой правит жулик - иначе быть не может.
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 07:11
Играть с шулерами опасно, но если уж сел с ними за игральный стол, нечего жаловаться !
prof57 17 сентября 2018 | 07:15
Вот как он только даже посмел подумать так на этих кристально честных и порядочных людей из партии власти?....
wokal 17 сентября 2018 | 07:29
Они везде эти подонки из ер побеждают фальсификациями , вот и живём мы под властью жуликов и воров которую не выбирали
sergirusso 17 сентября 2018 | 07:33
Смерть плешивого Кащея не в урне - она в табакерке. А что касаемо фальсификаций, то любая власть удерживается до тех пор, пока она либо честно выигрывает, либо способна удержать быдло от массовых протестов.
vitaliys 17 сентября 2018 | 07:34
Даже не жалко ! Зюгановцы решили поиграть в выборы на той площадке, которую сами с властью и создавали ? Получите и распишитесь !
Это ответ Травкину, Ходорковскому и прочим псевдолибералам, призывающим ходить на выборы и портить бюллетени, либо голосовать за коммунистов или "Справедливую Россию". Власть все равно нарисует нужную картинку. В крайнем случае заставит "типапобедителя" прогибаться вместе с линией партии. Вспомните как голосовали за "Справедливую Россию", которая затем проголосовала за закон подлецов.
Только жесткий бойкот выборов !