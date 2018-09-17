Митрополит Кифирский Серафим призвал не признавать раскольников на Украине
Иерарх Элладской православной церкви предупредил константинопольского патриарха Варфоломея, что украинская автокефалия приведет к расколу православия. По словам митрополита Серафима, «раскольники не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tunis 17 сентября 2018 | 06:53
О!! Братья и сестры рассейские уже занесли денежку кифирскому за выступления.
Оперативненько.
А может, просто Петрова и баширова по телевизору показали, где они дружно "нет,. нет, это не мы!!" и кифирский сразу все понял про свою возможную дальнейшую судьбу.
ura_123 17 сентября 2018 | 06:55
О как,появились эксперты))) Слова то какие;раскольники...
chapter_2 17 сентября 2018 | 06:57
Элладская и некоторые другие православные церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря одновременно с католиками и протестантами. Как так можно???