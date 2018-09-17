Китай может отказаться от торговых переговоров с США на фоне очередных американских пошлин
Об этом со ссылкой на собственные источники, сообщает The Wall Street Journal. Очередные торговые переговоры между Штатами и КНР должны состояться в 20-х числах сентября, однако по словам источника издания, китайская сторона может и не приехать на этот раунд.
Комментарии1
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timber_head 17 сентября 2018 | 06:45
Китай может себе это позволить. В отличие от России, Китаю есть чем давить на США - у него нет необходимости показывать дешевые мультики про Мощь Великой Державы. Китай, в отличие от нищей и загибающейся России, у которой только и есть что "искандеры" - играющая заметную роль мировая экономическая держава и юань, даже не будучи СКВ, включена МВФ в корзину международных ключевых валют . Так что договорятся.