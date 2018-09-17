Руководитель компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил о готовности построить мост на остров Сахалин
Компания будет участвовать в конкурсе, сказал Ротенберг. Предложения о строительстве моста через реку Лена в Якутии или дороги к Черноморскому побережью Кубани пока не поступали, добавил Аркадий Ротенберг.
Комментарии5
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begly_ 17 сентября 2018 | 06:37
Кубанские казаки кричат ЛЮБО!
Давай и на Аляску!
do2112 17 сентября 2018 | 06:41
да лучше на луну поставим свои базы
tag188 17 сентября 2018 | 06:44
А что, уже и конкурс объявили? Намедни же отчитались, что по мосту на Сахалин возить нечего, поэтому строить его нет смысла.
Хотя в том, что что-то подобное будут строить, -- сомнений нет. По той простой причине, что для строительства крымского моста компания закупила массу оборудования, и теперь его надо где-то использовать. Так что, мега дорогие заказы за счет бюджета у компании Ротенберга будут.
jblack2 17 сентября 2018 | 06:49
Перед принятием решения о финансирования любого проекта, оценивается его экономическая целесообразность. Нужен ли этот мост сейчас и кто туда будет ездить?
alexey65 17 сентября 2018 | 06:50
Так пару дней назад же писали, что строить не будут, ибо возить по нему нечего?
Уже нашли грузы или портрет Путина туда-сюда возить станут?