Страны НАТО могут применить статью 5 устава блока о коллективной обороне в случае серьезных кибератак со стороны РФ
Об этом медиапорталу Axios заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Впрочем, по его словам, это будет зависеть от характера кибератаки. Статья 5 устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или нескольких из стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом и повлечет коллективную оборону.
Комментарии2
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sg100 17 сентября 2018 | 06:47
Хотят развязать ядерную войнушку из за зависшего компьютера где-нибуть в Шпротии? Их право.. Зато потом все будет пучком. Во всей
sg100 17 сентября 2018 | 06:51
sg100:
Во все Европе лет так тысяч 100 не будет ни одной хакерской атаки..