Страны НАТО могут применить статью 5 устава блока о коллективной обороне в случае серьезных кибератак со стороны РФ

Об этом медиапорталу Axios заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Впрочем, по его словам, это будет зависеть от характера кибератаки. Статья 5 устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или нескольких из стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом и повлечет коллективную оборону.