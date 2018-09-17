Полиция пока не считает, что новый инцидент в Солсбери имеет отношение к отравлению «Новичком»
Почувствовавшая недомогание пара в ресторане Prezzo, доставлена в больницу Солсбери для обследования в клинических условиях. В заявлении полиции Уилтшира отмечается, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, в том числе в костюмах химзащиты. Ресторан Prezzo находится в 300 метрах от кафе «Зизи» , где в день своего отравления в марте обедали Сергей и Юлия Скрипаль.
Комментарии3
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sg100 17 сентября 2018 | 06:40
Новый вид туризма теперь в Солсбери. Пожрать в местном ресторане и полежать в коме. Рксская рулетка. Отравят или нет Новичком. Надо узнавать бухали ли накануне в местных гостинницах агенты ГРУ. Если бухали - то можно играть. С большой долей вероятности свежий НОвичок завезли ))))
Дебилы, бля.. Может просто платить не хотели и разыграли понос?
jblack2 17 сентября 2018 | 06:52
Теперь любое пищевое отравление в британской чебуречной будут с подозрением рассматривать как возможную химическую атаку...
sam2018 17 сентября 2018 | 06:55
Какая жаль !
Но ничего - за Верзила Петрова еще получите, мало не покажется!
Пуся, вперде !