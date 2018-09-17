Лидеры обеих Корей проведут двусторонние переговоры во вторник и в среду
Об этом сообщил представитель администрации президента Южной Кореи. По его словам, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда переговоров по денуклеаризации и двустороннему сотрудничеству. Президент Южной Кореи отправляется в Пхеньян 18-20 сентября.
Комментарии1
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timber_head 17 сентября 2018 | 06:49
Гавана устанавливает связи с Вашингтоном, Пхеньян с Сеулом... Куда наши то любимые руководители побегут, когда прижмет? В Африку?