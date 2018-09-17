Плохое самочувствие двух посетителей ресторана Prezzo в британском Солсбери не вызвано «Новичком»

В сообщении полиции графства Уилтшир говорится, что тем не менее из-за инцидента в городе были введены «наивысшие меры предосторожности». Пару, которой стало плохо в ресторане, госпитализировали для проведения клинических исследований. Врачи пока не могут объяснить внезапной ухудшение состояния мужчины и женщины. Оцепление с ресторана пока не сняли.