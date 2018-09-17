Плохое самочувствие двух посетителей ресторана Prezzo в британском Солсбери не вызвано «Новичком»
В сообщении полиции графства Уилтшир говорится, что тем не менее из-за инцидента в городе были введены «наивысшие меры предосторожности». Пару, которой стало плохо в ресторане, госпитализировали для проведения клинических исследований. Врачи пока не могут объяснить внезапной ухудшение состояния мужчины и женщины. Оцепление с ресторана пока не сняли.
Комментарии3
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veniy_diktov 17 сентября 2018 | 06:23
Естественно это не новичок, а старичок, об чём будет скоро заявлено мудрыми англосукскими следаками!
sg100 17 сентября 2018 | 06:30
Теперь каждый, кто в англии обосрется, будет первым делом кричать "Новичок!!" Вот теперь лафа их школьникам.
- Ты почему вчера в школе не был?
- Да Новичок на жопе соскочил. В коме лежал весь день..
cromwel 17 сентября 2018 | 06:34
Где только Эхо откапывает такую бредятину и ставит в новости. Теперь каждый англичанин с поносом будет орать что русские заставили жрать новичок. Идоты.