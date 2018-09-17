Компания SpaceX сегодня назовет имя первого космического туриста, который отправится к Луне

Точная дата полета пока неизвестна, но он произойдет не раньше середины следующего года. Контракт с первым «лунным туристом» уже подписан, и его имя обнародуют сегодня на специальном мероприятии, которое проведет SpaceX в своей штаб-квартире в Калифорнии. Оно будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.

Полет к Луне совершат на сверхтяжелой ракете-носителе Big Falcon Rocket. Компания Илона Маска называет это «важным шагом к тому, чтобы дать простым людям возможность путешествовать в космос».

Впервые о планах совершить полет вокруг Луны SpaceX объявила в феврале прошлого года. Изначально планировалось, что старт пройдет в 2018 году, но в июне запуск перенесли на следующий год. По предварительным расчетам, путешествие займет около недели, за которые космический корабль преодолеет больше 500 тысяч километров. Он облетит Луну, после чего совершит маневр в глубокий космос и вернется на Землю. В SpaceX напомнили, что ни один человек не летал к Луне с 1972 года, а до этого у спутника Земли успели побывать всего 24 человека.