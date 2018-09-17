США с сегодняшнего дня могут расширить пошлины на китайские товары

О дополнительных ограничениях на экспорт из КНР предупреждал Дональд Трамп. Очередные американские пошлины могут коснутся китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, тарифы будут введены на уровне 10 процентов, а не 25, как ранее говорил глава Белого дома. О новых ограничениях, распространяемых на китайскую продукцию, может быть объявлено даже несмотря на то, что стороны договорились провести переговоры по торговым противоречиям. К слову, инициировали дискуссию не в Пекине, а в Вашингтоне. Представители американского правительства утверждают, что почувствовали слабость в рядах китайского руководства. США надеются, что перед угрозой новых пошлин, КНР проявит больше гибкости в переговорах. По данным The Wall Street Journal, следующий раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен пройти до конца сентября.