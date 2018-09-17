Новое заседание суда по делу о репосте политических шуток в соцсети «ВКонтакте» пройдет в Петербурге

Признаки экстремизма в анекдотах, которые опубликовал Эдуард Никитин нашли сразу три эксперта. Один из них получил образование по специальности «научный коммунизм». Другой эксперт еще 10 лет назад отказывалась давать такие оценки. Тогда она не нашла ничего противозаконного в бранных лозунгах с агрессивным призывом избивать людей неславянской внешности. С ним толпа неонацистов напала на двух жителей Дагестана.

Что же касается этого дела, шутки об отсутствии перемен после выборов и «холодных ватниках» Никитин разместил ещё несколько лет назад, при этом уголовное дело возбудили недавно. Адвокат подсудимого не исключает, что его могут отправить на принудительное лечение. Для этого даже назначили специальную психиатрическую экспертизу. Впрочем надежды на положительный для обвиняемого исход у защитника, по его словам почти нет. Подсудимому грозит до 5 лет колонии.