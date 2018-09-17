Новое заседание суда по делу о репосте политических шуток в соцсети «ВКонтакте» пройдет в Петербурге
Признаки экстремизма в анекдотах, которые опубликовал Эдуард Никитин нашли сразу три эксперта. Один из них получил образование по специальности «научный коммунизм». Другой эксперт еще 10 лет назад отказывалась давать такие оценки. Тогда она не нашла ничего противозаконного в бранных лозунгах с агрессивным призывом избивать людей неславянской внешности. С ним толпа неонацистов напала на двух жителей Дагестана.
Что же касается этого дела, шутки об отсутствии перемен после выборов и «холодных ватниках» Никитин разместил ещё несколько лет назад, при этом уголовное дело возбудили недавно. Адвокат подсудимого не исключает, что его могут отправить на принудительное лечение. Для этого даже назначили специальную психиатрическую экспертизу. Впрочем надежды на положительный для обвиняемого исход у защитника, по его словам почти нет. Подсудимому грозит до 5 лет колонии.
Комментарии4
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j_partizan 17 сентября 2018 | 06:30
За шутки 5 лет колонии?
Это не государство, это огромный концлагерь.
alexey65 17 сентября 2018 | 06:42
Ну вот!
Уже дошли и до посадок за анекдоты.
Осталось ввести обязательное исполнение гимна по утрам и сажать тех, кто поет слишком тихо или не от души.
ura_123 17 сентября 2018 | 06:53
alexey65: Вы же понимаете,что этот анекдот кто-то из знакомых подозреваемого прочитал и оскорбился,накатав заяву.
Вот такие вот ”группы вконтакте”
ura_123 17 сентября 2018 | 06:50
Экстремистский анекдот... Приехали.
Да,ватничек становится всё холоднее)))