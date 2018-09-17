Z Архив новостей новости
5 10 6 2666
06:00, 17 сентября 2018

Расклад голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края изменился в последний момент

По итогам обработки 99% протоколов, лидирует кандидат от ЕР, ВРИО главы региона Андрей Тарасенко. Как рассказал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, оппонент Тарасенко, выдвиженец КПРФ Андрей Ищенко набирает на  2 тысячи голосов избирателей меньше. Шевченко пояснил, что это произошло из-за того, что при обработке протоколов ввод информации в  систему «Выборы» вели с опережением. Данные отдаленных районов края вводили позже всего, так как информация оттуда пришла в последний момент. Обе стороны готовы в суде оспаривать итоги голосования. Тарасенко обвиняет своего соперника в подкупе избирателей, тот, в свою очередь, считает, что при подсчете голосов имели место фальсификации. Ищенко до последнего опережал Тарасенко на 5 проц.

В КПРФ утверждают, что в ходе второго тура выборов в Приморье имели место массовые фальсификации. О нарушениях при подсчете голосов в Уссурийске, «Эху Москвы» рассказал глава пресс-службы партии Алексанр Ющенко. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал РБК, что руководители УИКов в Уссурийске переписывают протоколы в пользу Тарасенко, добавляя этому кандидату примерно по тысяче голосов. По словам Афонина, до начала фальсификаций разница по голосам в пользу кандидата от КПРФ составляла около 16 тысяч голосов.

Координатор наблюдателей в Приморском крае обвинил несколько ТИКов в попытке изменить результаты выборов. Как сообщил «МБХ медиа» активист «Открытой России» Руслан Гутов, председатели комиссий в Артеме, Уссурийске и Находке отказывались выдавать копии протоколов представителям КПРФ и не вводили данные в ГАС «Выборы». По словам Гутова, в  Артеме руководство ТИКа вообще сбежало из здания с документами, не составив итогового протокола.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tag188 17 сентября 2018 | 06:17

И чем недовольны представители "конструктивной" оппозиции -- КПРФ??
"Доконструктивились"? Теперь жрите половников, вы одни их архитекторов этой системы и есть.

y3emen1 17 сентября 2018 | 06:18

а чё, когда нибудь было по другому?

luger_max_otto 17 сентября 2018 | 06:19

По скриншотам результатов после обработки 98,47 процентов лидировал Ищенко. А потом у него вдруг упало количество голосов, а все остальные отошли путенышу. Это все, что нужно знать о выборах при Путине.

j_partizan 17 сентября 2018 | 06:19

Это не выборы, это полная фигня!

j_partizan 17 сентября 2018 | 06:23

Вот что бывает, когда государством рулят гопники.

nabluda_tel 17 сентября 2018 | 06:26

а вы наивные уже губу раскатали. Нет ребята, чудес не бывает. Панфилова всё правильно посчитает.

begly_ 17 сентября 2018 | 06:29

Будет как и раньше:
КПРФ, голос!
тяф тяф тяф...

vinokur 17 сентября 2018 | 06:36

Ну, Эллочка, давай! Это тебе тест на педикулез.

alexey65 17 сентября 2018 | 06:54

vinokur: Чего там тестировать?
На ней пробы ставить негде.

punyoshohlai 17 сентября 2018 | 06:39

Вор у вора дубинку украл (с) ))))))))))))))))))

Самое обсуждаемое

Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Ограблены. Схвачены. Избиты Сегодняшние протесты имеют куда более широкую основу, чем протесты 2011 – 2012 годов. Путин ничему не научился. Он делает ставку на обман и грубую силу. Он проиграет. Скорее рано, чем поздно…

5 160 6 56558 10.09
Kпротесты, митинги, рф, путин, общество, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Поле граблей Все эти колбасные бунты в Москве — просто позорны. Не против убийства украинцев, не против захвата суверенной страны, не против бомбардировки детей в Алеппо, не за свободу. За отодвинутую на пять лет пенсию…

5 199 6 44200 10.09
Kмитинги, рф, общество, протесты, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Всероссийский митинг сторонников Навального Все было спокойно, без нервов и особых перегибов. Власти выбрали сценарий январской акции, когда, к удивлению собравшихся сторонников Навального, никто не стал винтить людей…

5 147 6 56630 10.09
Kнавальный, митинги, протесты, пенсии, фото, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель, сотрудник Института экономики переходного периода

Вменяемый дядюшка хипстеров Подготовка к голосованию за мэра Москвы ясно показывала, что речь идет о большой ставке. Собянин претендует на ключевое место в раскладе «когда Путину нельзя»...

5 82 6 53630 10.09
Kнавальный, митинги, протесты, выборы, собянин
Блоги

​Сторонники Навального «взяли» Казанский кремль, но были «биты» на выходе Полторы сотни людей, скандирующих в кремле оппозиционные лозунги, Казань, пожалуй, действительно не видела, как минимум последние лет 20...

5 123 6 67701 10.09
Kказань, навальный, митинги, протесты, пенсии, фото, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Собянин не Кличко, и это радует Плитку уложил, начал реновацию, платных парковок понаставил, Москву чуть намарафетил, ЧМ провёл, создал крепкую корпорацию «Собянин и К», ну вот что ещё нужно для счастливой старости человеку?..

5 78 6 18349 10.09
Kсобянин, москва, выборы, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 96 6 13886 10.09
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11411 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Протесты России. Никто ни за кого Если люди не готовы отбивать друг друга, идти на риски, поднять упавшего в давке – лучше им сидеть дома. Власть смеялась над нами в начале нулевых, а с 2011 года, наверное, заливается гомерическим хохотом…

5 87 6 18176 10.09
Kпротесты, политика, общество, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Криминальная полоса, или Как ГАИ делает из обычных водителей почти преступников Наша ГАИ — вообще не про безопасность людей на дорогах, не про организацию движения или помощь водителям. Это последнее, о чем сотрудники ДПС думают. Российская дорога — это их поляна, с которой они собирают щедрый урожай…

5 45 6 25651 10.09
Kтранспорт, дороги, рф, гаи, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 206 6 25248 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 180 6 23168 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1529 6 200101 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 113 6 14918 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8527 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разговор с Сергеем Алексашенко о 90-х и не только Проблема была на стороне бюджета, и мы достаточно хорошо понимали, что изменениями валютного курса мы ее точно не улучшим, а можем ухудшить…

5 63 6 16869 10.09
Kэкономика, рф, история, финансы, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Митрополит Кифирский Серафим призвал не признавать раскольников на Украине. Иерарх Элладской православной церкви предупредил константинопольского патриарха Варфоломея, что украинская автокефалия приведет к расколу православия.

5 18 6 4810
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 61 6 180262 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 120 6 34030 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 410 6 329592 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1529 6 200101 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7268758
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3661798

Сегодня в эфире