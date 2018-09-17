Расклад голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края изменился в последний момент
По итогам обработки 99% протоколов, лидирует кандидат от ЕР, ВРИО главы региона Андрей Тарасенко. Как рассказал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, оппонент Тарасенко, выдвиженец КПРФ Андрей Ищенко набирает на 2 тысячи голосов избирателей меньше. Шевченко пояснил, что это произошло из-за того, что при обработке протоколов ввод информации в систему «Выборы» вели с опережением. Данные отдаленных районов края вводили позже всего, так как информация оттуда пришла в последний момент. Обе стороны готовы в суде оспаривать итоги голосования. Тарасенко обвиняет своего соперника в подкупе избирателей, тот, в свою очередь, считает, что при подсчете голосов имели место фальсификации. Ищенко до последнего опережал Тарасенко на 5 проц.
В КПРФ утверждают, что в ходе второго тура выборов в Приморье имели место массовые фальсификации. О нарушениях при подсчете голосов в Уссурийске, «Эху Москвы» рассказал глава пресс-службы партии Алексанр Ющенко. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал РБК, что руководители УИКов в Уссурийске переписывают протоколы в пользу Тарасенко, добавляя этому кандидату примерно по тысяче голосов. По словам Афонина, до начала фальсификаций разница по голосам в пользу кандидата от КПРФ составляла около 16 тысяч голосов.
Координатор наблюдателей в Приморском крае обвинил несколько ТИКов в попытке изменить результаты выборов. Как сообщил «МБХ медиа» активист «Открытой России» Руслан Гутов, председатели комиссий в Артеме, Уссурийске и Находке отказывались выдавать копии протоколов представителям КПРФ и не вводили данные в ГАС «Выборы». По словам Гутова, в Артеме руководство ТИКа вообще сбежало из здания с документами, не составив итогового протокола.
Комментарии10
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tag188 17 сентября 2018 | 06:17
И чем недовольны представители "конструктивной" оппозиции -- КПРФ??
"Доконструктивились"? Теперь жрите половников, вы одни их архитекторов этой системы и есть.
y3emen1 17 сентября 2018 | 06:18
а чё, когда нибудь было по другому?
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 06:19
По скриншотам результатов после обработки 98,47 процентов лидировал Ищенко. А потом у него вдруг упало количество голосов, а все остальные отошли путенышу. Это все, что нужно знать о выборах при Путине.
j_partizan 17 сентября 2018 | 06:19
Это не выборы, это полная фигня!
j_partizan 17 сентября 2018 | 06:23
Вот что бывает, когда государством рулят гопники.
nabluda_tel 17 сентября 2018 | 06:26
а вы наивные уже губу раскатали. Нет ребята, чудес не бывает. Панфилова всё правильно посчитает.
begly_ 17 сентября 2018 | 06:29
Будет как и раньше:
КПРФ, голос!
тяф тяф тяф...
vinokur 17 сентября 2018 | 06:36
Ну, Эллочка, давай! Это тебе тест на педикулез.
alexey65 17 сентября 2018 | 06:54
vinokur: Чего там тестировать?
На ней пробы ставить негде.
punyoshohlai 17 сентября 2018 | 06:39
Вор у вора дубинку украл (с) ))))))))))))))))))