Проверка в  РКК «Энергия» не выявила системных проблем на производстве.

Но, как передает ИФ со ссылкой на источник в корпорации, у отдельных сотрудников оказался «низкий уровень компетенции». Это, как полагают в комиссии «опосредованно» могло привести к «недостаткам» при строительстве корабля «Союз», у которого на орбите началась утечка воздуха. По итогам проверки «к сотрудникам применены различные административные меры, а один из работников уволился по собственному желанию. По одной из версий, отверстие в корпусе корабля могло появиться в цехе общей сборки в подмосковном Королеве.