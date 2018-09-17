На Алтае перевернулся автобус.
Ночью в Мамонтовском районе водитель, предварительно, не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок. Есть пострадавшие, их число ТАСС не уточняет.
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Ночью в Мамонтовском районе водитель, предварительно, не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок. Есть пострадавшие, их число ТАСС не уточняет.
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