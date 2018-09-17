Полиция пока не  считает, что новый инцидент в Солсбери имеет отношение к отравлению «Новичком».

Почувствовавшая недомогание пара в ресторане «Преццо», доставлена в больницу Солсбери для обследования в клинических условиях. В заявлении полиции Уилтшира отмечается, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, в том числе в костюмах химзащиты. Ресторан Prezzo находится в 300 метрах от кафе «Зизи» , где в день своего отравления в марте обедали Сергей и Юлия Скрипаль.