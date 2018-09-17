Координатор наблюдателей в Приморском крае обвинил несколько ТИКов в попытке изменить результаты выборов.

Как сообщил «МБХ медиа» активист «Открытой России» Руслан Гутов, председатели комиссий в Артеме, Уссурийске и Находке отказывались выдавать копии протоколов представителям КПРФ и не вводили данные в ГАС «Выборы». По словам Гутова, в Артеме руководство ТИКа вообще сбежало из здания с документами, не составив итогового протокола.