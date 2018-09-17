Расклад голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края изменился в последний момент.
По итогам обработки 99% протоколов, лидирует кандидат от ЕР, ВРИО главы региона Андрей Тарасенко. Как рассказал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, оппонент Тарасенко, выдвиженец КПРФ Андрей Ищенко набирает на 2 тысячи голосов избирателей меньше. Шевченко пояснил, что это произошло из-за того, что при обработке протоколов ввод информации в систему «Выборы» вели с опережением. Данные отдаленных районов края вводили позже всего, так как информация оттуда пришла в последний момент. Обе стороны готовы в суде оспаривать итоги голосования. Тарасенко обвиняет своего соперника в подкупе избирателей, тот, в свою очередь, считает, что при подсчете голосов имели место фальсификации. Ищенко до последнего опережал Тарасенко на 5 проц.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 17 сентября 2018 | 05:18
А надо было убеждаться, что в РФ всегда побеждает жульё ?
clandestino 17 сентября 2018 | 05:18
Даже если бы Ищенко опережал своего оппонента не на 5, а на 125%, всё равно у него шансов было ноль. Здесь особая арихметика, не для средних умов.
yralez 17 сентября 2018 | 05:26
Можно еще добавить пенсионного возрасту........до недожития.