Расклад голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края изменился в последний момент.

По итогам обработки 99% протоколов, лидирует кандидат от ЕР, ВРИО главы региона Андрей Тарасенко. Как рассказал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, оппонент Тарасенко, выдвиженец КПРФ Андрей Ищенко набирает на 2 тысячи голосов избирателей меньше. Шевченко пояснил, что это произошло из-за того, что при обработке протоколов ввод информации в систему «Выборы» вели с опережением. Данные отдаленных районов края вводили позже всего, так как информация оттуда пришла в последний момент. Обе стороны готовы в суде оспаривать итоги голосования. Тарасенко обвиняет своего соперника в подкупе избирателей, тот, в свою очередь, считает, что при подсчете голосов имели место фальсификации. Ищенко до последнего опережал Тарасенко на 5 проц.