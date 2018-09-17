Почти 400 человек пострадали в Гонконге из-за тайфуна «Мангхут».

Он считается самым мощным в регионе за последние десятилетия. Как сообщают местные СМИ, ураганный ветер повалил сотни деревьев, разбивал окна, вызвал затопления ряда низменных районов, оставил после себя на улицах тонны мусора. Власти приняли решение приостановить сегодня занятия в школах. В международном аэропорту Гонконга накануне были отменены почти 900 рейсов. Из-за высоких волн на море паромное сообщение пока не возобновлено.