Избирательный штаба Андрея Тарасенко готовит жалобы на Андрея Ищенко.
ВРИО губернатора Приморья считает, что его оппонент по второму туру выборов главы региона подкупал избирателей. Выдвиженец КПРФ уверенно лидировал во втором туре с пятипроцентным преимуществом, но в последний момент уступил представителю «Единой России» около одного процента голосов избирателей. Ищенко готов оспорить в суде итоги голосования, полагая, что имела место массовая фальсификация.
Комментарии7
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salut__521 17 сентября 2018 | 04:26
Лихо едросня утёрла носы коммунякам и быдломассам, вообразившим невесть почему, что в рейхе можно провести честные выборы. Потеха.
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 04:46
salut__521: едрос о выборах: и вот тут мне карта попёрла!
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 05:06
salut__521: и только дураки комуняки , сев за стол с шулерами из ядра , надеялись у них выиграть!
iosif_neiz 17 сентября 2018 | 04:40
Самый короткий анекдот - едросы пожаловались на подтасовку выборов КПРФ. Но ведь это только цветочки, ягодки ещё впереди. Как говорит Венедиктов - будем наблюдать, как поведут себя обитатели Кремля.
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 05:04
Тарасенко , Ишенко- что украинцы вместо сворованного россиянами Крыма решили таким образом захватить Приморье?
prof57 17 сентября 2018 | 05:07
Да, более правильно воровать голоса и манипулировать данными КОИБов и избиркомов...
clandestino 17 сентября 2018 | 05:09
Результат совершенно закономерный. Но даже не важен результат - главное, всё опять по-честному. Развеселила последняя фраза о том, что Ищенко готов оспорить в суде итоги голосования. Коммунист, чё.