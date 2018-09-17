Избирательный штаба Андрея Тарасенко готовит жалобы на Андрея Ищенко.

ВРИО губернатора Приморья считает, что его оппонент по второму туру выборов главы региона подкупал избирателей. Выдвиженец КПРФ уверенно лидировал во втором туре с пятипроцентным преимуществом, но в последний момент уступил представителю «Единой России» около одного процента голосов избирателей. Ищенко готов оспорить в суде итоги голосования, полагая, что имела место массовая фальсификация.