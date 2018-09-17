Жителям швейцарской деревни Рейнау ежемесячно будут выплачивать по 2,5 тысячи франков.
Как пишет Süddeutsche Zeitung, на такой эксперимент решилась режиссер Ребекка Паниан. В течение года жители деревни с населением в 1300 человек будут получать сумму безусловного базового дохода. Выплаты смогут получить лишь те, кто получает меньше этого предела. Деньги на социальный эксперимент планируется собрать краудфандингом. 2,5 тысячи франков соответствуют 60-ти процентам средней зарплаты швейцарца. В 2016 году большинство швейцарцев на референдуме проголосовалои против введения в стране гарантированной ежемесячной выплаты в 2,5 тысячи франков.
Комментарии2
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sm59 17 сентября 2018 | 03:36
Вот ведь ИЗУВЕРЫ!!!
Уже на людях эксперименты ставят!
Нет на них ГААГИ.
(либерасты, наверное ....)
idontbelieve 17 сентября 2018 | 04:01
Где можно записаться на этот эксперимент ,желаю поучаствовать добровольно.