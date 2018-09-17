Митрополит Кифирский Серафим призвал не признавать раскольников на Украине.

Иерарх Элладской православной церкви предупредил константинопольского патриарха Варфоломея, что украинская автокефалия приведет к расколу православия. По словам митрополита Серафима, «раскольники не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами.