Митрополит Кифирский Серафим призвал не признавать раскольников на Украине.
Иерарх Элладской православной церкви предупредил константинопольского патриарха Варфоломея, что украинская автокефалия приведет к расколу православия. По словам митрополита Серафима, «раскольники не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами.
Комментарии4
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tks 17 сентября 2018 | 03:41
Этот Кефир видимо, баблосов от Гундяя налимонил, теперь верещает за Кирю от души, как говорится!
gригорьич 17 сентября 2018 | 03:41
Безумно важная новость с учетом того, что в эллинской церкви есть 77 митрополий. Т.е. этот мракоумец представляет 1/77 от 8-миллионной церкви. Ранее замечен в обхаживании Критского собора - неугодного РПЦ. Собака лает, а Томос идёт
kondrakr 17 сентября 2018 | 04:08
Странно, а митрополиты Йогуртный и Айя-Сметанный говорят другое....
vadimp 17 сентября 2018 | 04:08
"... что украинская автокефалия приведет к расколу православия ..."
Какого "православия"? Российского? Непременно!
А всему остальному, пофиг как попы территорию делят.