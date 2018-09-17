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02:13, 17 сентября 2018

Андрей Ищенко заявил о фальсификациях во  втором туре губернаторских выборов в Приморье.

Кандидат от КПРФ намерен обжаловать итоги голосования в суде. По его словам, юристы уже готовят исковое обращение. Ищенко до последних минут, лидировавший на выборах губернатора с преимуществом в пять проц., неожиданно уступил кандидату от «Единой России», ВРИО главы региона Андрею Тарасенко один процент. Как передает ТАСС, Ищенко объявил голодовку на центральной площади Владивостока и  призвал своих сторонников поддержать его. Между тем, в  штабе Тарасенко заявили, что не менее 24 тыс. голосов избирателей во втором туре были куплены в пользу Ищенко.

Комментарии

9

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tks 17 сентября 2018 | 03:34

Пусть ЕдРисня Поганая Путорасная ждёт "Приморских Партизан-II" и будет ей тогда ПП², т.е. Полный πcez.

democ 17 сентября 2018 | 03:39

Кто ещё верит в честные выборы.?! И ведь верят же...

opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 03:41

Что и требовалось доказать! Воровска власть всегда найдет способ сохранить своё пребывание у штурвала! Она ничем не брезгует!

mosser 17 сентября 2018 | 03:42

Вождя пора повесить!

opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 03:45

Впрочем,КПРФ никогда не критикует Вождя,зюгановцы смело выступают против Димона,видимо,с его позволения. .

i_one_off 17 сентября 2018 | 04:01

Что же тут "неожиданно"?

j_partizan 17 сентября 2018 | 04:04

Позорный спектакль, а не выборы.
Стыдно за государство, жалко страну, у которой нет будущего.
Когда мошенничество на выборах происходит в открытую - это край.

vadimp 17 сентября 2018 | 04:04

"Кандидат от КПРФ намерен обжаловать итоги голосования в суде."

Угадай что "решит" суд? :)
А вы выборы, выборы - нет в России выборов.

andrejs 17 сентября 2018 | 04:07

А если приморцы не захотят жить под едрисней и встанут на защиту своей земли по примеру Донбаса, а китайцы им будут посылать гуманитарную помощь...

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