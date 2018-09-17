Андрей Ищенко заявил о фальсификациях во  втором туре губернаторских выборов в Приморье.

Кандидат от КПРФ намерен обжаловать итоги голосования в суде. По его словам, юристы уже готовят исковое обращение. Ищенко до последних минут, лидировавший на выборах губернатора с преимуществом в пять проц., неожиданно уступил кандидату от «Единой России», ВРИО главы региона Андрею Тарасенко один процент. Как передает ТАСС, Ищенко объявил голодовку на центральной площади Владивостока и призвал своих сторонников поддержать его. Между тем, в штабе Тарасенко заявили, что не менее 24 тыс. голосов избирателей во втором туре были куплены в пользу Ищенко.