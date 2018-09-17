Андрей Ищенко заявил о фальсификациях во втором туре губернаторских выборов в Приморье.
Кандидат от КПРФ намерен обжаловать итоги голосования в суде. По его словам, юристы уже готовят исковое обращение. Ищенко до последних минут, лидировавший на выборах губернатора с преимуществом в пять проц., неожиданно уступил кандидату от «Единой России», ВРИО главы региона Андрею Тарасенко один процент. Как передает ТАСС, Ищенко объявил голодовку на центральной площади Владивостока и призвал своих сторонников поддержать его. Между тем, в штабе Тарасенко заявили, что не менее 24 тыс. голосов избирателей во втором туре были куплены в пользу Ищенко.
Комментарии9
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tks 17 сентября 2018 | 03:34
Пусть ЕдРисня Поганая Путорасная ждёт "Приморских Партизан-II" и будет ей тогда ПП², т.е. Полный πcez.
democ 17 сентября 2018 | 03:39
Кто ещё верит в честные выборы.?! И ведь верят же...
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 03:41
Что и требовалось доказать! Воровска власть всегда найдет способ сохранить своё пребывание у штурвала! Она ничем не брезгует!
mosser 17 сентября 2018 | 03:42
Вождя пора повесить!
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 03:45
Впрочем,КПРФ никогда не критикует Вождя,зюгановцы смело выступают против Димона,видимо,с его позволения. .
i_one_off 17 сентября 2018 | 04:01
Что же тут "неожиданно"?
j_partizan 17 сентября 2018 | 04:04
Позорный спектакль, а не выборы.
Стыдно за государство, жалко страну, у которой нет будущего.
Когда мошенничество на выборах происходит в открытую - это край.
vadimp 17 сентября 2018 | 04:04
"Кандидат от КПРФ намерен обжаловать итоги голосования в суде."
Угадай что "решит" суд? :)
А вы выборы, выборы - нет в России выборов.
andrejs 17 сентября 2018 | 04:07
А если приморцы не захотят жить под едрисней и встанут на защиту своей земли по примеру Донбаса, а китайцы им будут посылать гуманитарную помощь...