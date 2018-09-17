Предположительно, пострадавшими в ресторане Prezzo в Солсбери могли быть россияне.

Об этом пишет «Дейли мейл» со ссылкой на очевидцев. Официально это не подтверждено. Мужчине и женщине стало плохо за ужином в ресторане. Возможно, всем посетителям теперь придется сдать кровь на анализ. Ресторан Prezzo находится в 300 метрах от кафе «Зизи», где в день своего отравления обедали Сергей и Юлия Скрипаль. То, что случилось в Prezzo полицейские пока называют «медицинским инцидентом».