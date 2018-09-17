Участнику Pussy Riot и издателю «Медиазоны» Петру Верзилову стало лучше.

Об этом Reuters сообщила другая участница группы Вероника Никульшина. По ее словам, после перевода на лечение в Берлин, Верзилов помещен в клинику Charite. Верзилова доставили в Гнрманию медицинским спецбортом, который организовала и оплатила местная правозащитная организация Cinema for Peace. Ее управляющий директор Яка Бизиль пообещал, что сегодня врачи Charite проинформируют о состоянии Верзилова. Верзилов был госпитализирован 11 сентября в Москве. Точный диагноз поставить не удалось. Близкие Верзилова подозревают отравление. Врачи «Склифа» говорят о преинсультном состоянии.