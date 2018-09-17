Участнику Pussy Riot и издателю «Медиазоны» Петру Верзилову стало лучше.
Об этом Reuters сообщила другая участница группы Вероника Никульшина. По ее словам, после перевода на лечение в Берлин, Верзилов помещен в клинику Charite. Верзилова доставили в Гнрманию медицинским спецбортом, который организовала и оплатила местная правозащитная организация Cinema for Peace. Ее управляющий директор Яка Бизиль пообещал, что сегодня врачи Charite проинформируют о состоянии Верзилова. Верзилов был госпитализирован 11 сентября в Москве. Точный диагноз поставить не удалось. Близкие Верзилова подозревают отравление. Врачи «Склифа» говорят о преинсультном состоянии.
Комментарии2
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fresh_breeze 17 сентября 2018 | 01:24
"Шарите" уже один раз поставила точный диагноз Тимошенке, та потом с тем диагнозом прямо из харьковской тюрьмы на коляске да в Берлин.
Правда, лабутены забыла снять, когда в коляску усаживалась, но хто посмеет усомниться в диагнозе "Шарите"? Там же сама Кэтрин Кин рожала, и ей во время родов поставили точный диагноз: русская радистка.
nersesov 17 сентября 2018 | 01:50
немцы, похоже, удачно клизму сделали. Наши так не умеют.