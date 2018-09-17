Обвинения швейцарских изданий в  адрес России абсурдны и имеют явный политический заказ.

Таким образом постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов прокомментровал публикации в местной прессе о том, что в Швейцарии работают или работали «десятки» российских агентов при том, что официально задачами, связанными со спецслужбами, занимаются только аккредитованный военный атташе и два его заместителя.