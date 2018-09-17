Обвинения швейцарских изданий в адрес России абсурдны и имеют явный политический заказ.
Таким образом постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов прокомментровал публикации в местной прессе о том, что в Швейцарии работают или работали «десятки» российских агентов при том, что официально задачами, связанными со спецслужбами, занимаются только аккредитованный военный атташе и два его заместителя.
Комментарии2
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davi__koloradov 17 сентября 2018 | 01:39
То есть "постпреду России при ООН в Женеве" по сути сказать нечего. Оскудела рашка мозгами, а совесть вообще плюнула и ушла из рашки.
zenitfan 17 сентября 2018 | 02:00
Ну, даже если и работали, то что в этом такого сверхестественного?
Во всём мире, во всех странах сотни разных агентоа. Что, у нас в России нет агентов из ЕС иСША? Полно. Но почему-то только российские агенты - ужос-ужос, а все другие "мягкие пушистые"