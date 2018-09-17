Британские правоохранительные органы разыскивают новых подозреваемых в отравлении Скрипалей.
По сведениям The Mirror, это врач и сотрудник посольства. Источник издания утверждает, что Петров и Боширов встречались с ними после заселения в отель в Лондоне. Врач должен был проследить за тем, чтобы они сами не подверглись воздействию «Новичка», а сотрудник посольства мог быть куратором операции. Ранее The Daily Mail писала со ссылкой на источник в разведке, что за отравлением Скрипаля и его дочери стояли шестеро сотрудников ГРУ, в том числе одна женщина.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
timeskhan Андрей Тимесков 17 сентября 2018 | 01:43
Читая всю эту хрень об оформачившихся агентах Генштаба, невольно вспоминаю старый советский анекдот :
"Американцы много лет готовили резидента для работы в СССР. Его легенда была разработана блестяще, разговорный язык он выучил великолепно, учтя разные диалекты.
Наконец, его забросили с самолета на советскую территорию, и он вышел из лесу, одетый в ватник и кепку.
Зайдя во двор избы, он попросил у бабки воды напиться.
- А ты, милок, не шпион ли будешь?
- С чего ты взяла, бабка?!
- Да мы в наших краях негров отродясь не видали!..."
korikov 17 сентября 2018 | 02:00
Так, что мы имеем по-версии английских спецслужб: два сотрудника ГРУ прилетели напрямую из Москвы в Лондон, остановились в отеле, встретились с послом РФ и врачём из посольства, поехали в Солсбери, посветились там под каждой камерой, намазали ручку самым сильным в мире ядом и в тот же день вернулись опять же напрямую в Москву. В итоге супер яд "новичок", капля которого должна убивать сотни тысяч людей на 100 км.2 недотравил своих жертв при прямом контакте. Интересно, чем же тогда так примечателен этот яд, если эффект от него как от обычного дуста?
Вы серьёзно? Так должен выглядеть план спецслужб по ликвидации шпиона?