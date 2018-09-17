Британские правоохранительные органы разыскивают новых подозреваемых в отравлении Скрипалей.

По сведениям The Mirror, это врач и сотрудник посольства. Источник издания утверждает, что Петров и Боширов встречались с ними после заселения в отель в Лондоне. Врач должен был проследить за тем, чтобы они сами не подверглись воздействию «Новичка», а сотрудник посольства мог быть куратором операции. Ранее The Daily Mail писала со ссылкой на источник в разведке, что за отравлением Скрипаля и его дочери стояли шестеро сотрудников ГРУ, в том числе одна женщина.