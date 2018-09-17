Обращение Владимира Путина к подозреваемым в отравлении Скрипалей не было заготовкой.
Об этом в федеральном телеэфире заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, заявление президента стало неожиданностью для сотрудников его администрации. Песков подчеркнул, что Руслан Боширов и Александр Петров не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни лично к Владимиру Путину.
Комментарии9
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furuncul1 17 сентября 2018 | 01:14
Типа экспромт. Типа Вован не имеет отношения ни к ГРУ, ни к бошировым, ни к Солсбери.
danko_durka 17 сентября 2018 | 01:19
furuncul1: типа ты не имеешь отношение к Пете Параши и Госдепу.
penny 17 сентября 2018 | 01:27
В четырёх случаях из пяти путин врет. Так что вероятность экспромта про этих двух ГРУшников без сомнений
zollendorf 17 сентября 2018 | 01:42
penny: В четырёх случаях из пяти путин врет//
Какой вы, однако, оптимист!!
lager23 17 сентября 2018 | 01:34
Конечно не было, Володя брякнул с дуру.. и понеслось г@вно по трубам!
viktorova 17 сентября 2018 | 01:38
/По его словам, заявление президента стало неожиданностью для сотрудников его администрации. /
Сдал усатик старикашку с потрохами.
Все остальные заявления путина, оказывается - это заготовки. Оказывается пу - обычно импотент в импровизации. Своих мыслей не имеет, озвучивает только заготовки.
А в этот раз - прорыв!
zollendorf 17 сентября 2018 | 01:39
Руслан Боширов и Александр Петров не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни лично к Владимиру Путину//
Ну конечно, какие отношения, любители, нашли пузырек Нина Риччи в бабушкином сундуке и сразу в Солсбери захотелось.
Также как и Бук случайно, те босяки по собственной инициативе в Украину оттаранили.
salut__521 17 сентября 2018 | 01:44
Песков как только открывает рот, брехня так и струится, так и журчит как ручеёк...
alena01 17 сентября 2018 | 01:51
Еще какой неожиданностью...
Ведь в СК РФ возбуждено дело по поводу Скрипалей, и эти гаврики должны бы пойти на допрос, но Вова отправил из в СМИ...
Такой, типа, "юрист"...