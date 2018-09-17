Обращение Владимира Путина к  подозреваемым в отравлении Скрипалей не было заготовкой.

Об этом в федеральном телеэфире заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, заявление президента стало неожиданностью для сотрудников его администрации. Песков подчеркнул, что Руслан Боширов и Александр Петров не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни лично к Владимиру Путину.