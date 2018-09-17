Мужчина и женщина, которым стало плохо в ресторане в Солсбери, сознание не теряли.

Медики оказали им помощь на месте. Как сообщает «Скай-ньюс», ранее полиция оцепила этот район города. На место прибыли пожарные расчеты, полиция и сотрудники других экстренных служб. Ресторан Prezzo, в котором произошел инцидент, расположен примерно в 300 метрах от кафе Zizzi, в котором в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипаль. Впрочем, в пока нет данных о том, может ли нынешнее происшествие в Солсбери иметь отношение к

отравлению Скрипалей.