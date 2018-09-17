Мужчина и женщина, которым стало плохо в ресторане в Солсбери, сознание не теряли.
Медики оказали им помощь на месте. Как сообщает «Скай-ньюс», ранее полиция оцепила этот район города. На место прибыли пожарные расчеты, полиция и сотрудники других экстренных служб. Ресторан Prezzo, в котором произошел инцидент, расположен примерно в 300 метрах от кафе Zizzi, в котором в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипаль. Впрочем, в пока нет данных о том, может ли нынешнее происшествие в Солсбери иметь отношение к
отравлению Скрипалей.
Комментарии2
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danko_durka 17 сентября 2018 | 01:17
Надо Солсбери закрыть. А то всех Путин перетравит. Что данко1 скажет?
zenitfan 17 сентября 2018 | 01:54
Это кот! Кот вернулся!!