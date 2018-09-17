Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник получил за победу на турнире UFC в 7 раз меньше своего соперника
По данным портала The sports daily, на который ссылается ТАСС, он заработал 121 тысячу долларов, а проигравший ему новозеландец Марк Хант – 765 тысяч долларов, что больше всех остальных участников. Первый в России турнир UFC прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в ночь с субботы на воскресенье.
Комментарии1
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jetsam 17 сентября 2018 | 00:44
дык, перешли на расчеты в нац.волютах.
костин и пересчитал по справедливому курсу.
пусть радуется, что не в венесуэле бой был....