Российское Минобороны сегодня пообещало представить новую информацию о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком
Трагедия, в результате которой погибли 298 человек, произошла больше четырех лет назад.
Сведения, которые сегодня собирается обнародовать Минобороны, пока не раскрываются – известно лишь, что брифинг начнется в полдень в пресс-центре агентства «Россия сегодня». О чем пойдет речь на мероприятии, неясно. В анонсе говорится лишь о «вновь открывшихся обстоятельствах крушения «Боинга-777».
Ранее Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из ракетного комплекса «Бук». Снаряд был выпущен с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам на Донбассе. Кроме того, следствие установило, что ракетная установка была доставлена в Донбасс из Курска в составе конвоя 53-й бригады ПВО российской армии. Путь колонны удалось отследить в том числе благодаря фотографиям очевидцев. Вскоре после уничтожения самолета «Бук» вернули в Россию, при этом у установки отсутствовала одна из четырех ракет.
Нидерланды и Австралия ранее возложили ответственность за крушение лайнера на Москву. Кремль же отвергает все обвинения.
Комментарии18
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meteor1908 17 сентября 2018 | 00:09
Какие ж могут быть новые через 4 года?
danko1 17 сентября 2018 | 00:15
meteor1908: Близится суд. Вот и сфальсифицировали очередную "утку", чтобы её рассмотрели и отложили заседание суда.
Очередной раз дешевыми фальшивками будут Россию позорить.
novirusic 17 сентября 2018 | 00:33
danko1: А может они покаяться решили? Все бывает.
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Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил!
Не отказывайте людям в возможности покаяться.
beregov_net 17 сентября 2018 | 00:12
Звездеть не мешки таскать ) Уже наслушались и испанского Карлоса и лётчика Волошина , и Леонтьева с 800м боингом и наконец всё таки Бук , но украинский , что на этот раз ?
antiboh 17 сентября 2018 | 00:44
beregov_net: трудно придумать так с лёту,но может осколки грозы?
solomonster 17 сентября 2018 | 00:47
beregov_net: Казалось, Петров/Боширов уже рассказали ВСЕ!
Неужели что-то недосказано??
Бук стрелял из-за Солоберецкого Собора, по касательной -- по команде от МИ-6.
Ну, может - 5: российский самый справедливый суд разберется.
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 00:13
Если сапоги снова решили устроить такое же шоу, как с двумя гомо-бизнесменами с новичком, то лучше не надо.
harra 17 сентября 2018 | 00:17
mikhail_spb_: ну а вдруг солцберецкая путана сбила)))) ну и сами не пре делах... и котанов отммажут)))
kara 17 сентября 2018 | 00:14
лучшая защита наступление??
но, с нетерпением ждем полдня, тем более, что Эхо от своих сектантов эту новость целый день скрывало.
curious69_ 17 сентября 2018 | 00:16
Завтра выступят С ПОВИННОЙ..... И всё свалят на Петрова и Васечкина.
georg27 17 сентября 2018 | 00:17
Новая информация... Ага! Баширов с Петровым из Солсбери привезли!
unprejudiced 17 сентября 2018 | 00:18
Я полагаю Западу пора признать что Боинг был сбит кровавой киевской незаконной хунтой, возможно по приказу Обамы. А уж какие мотивы были - думали что самолет Путина, или с целью подставить Новороссию и Россию, это пусть хунта расскажет.
beregov_net 17 сентября 2018 | 00:25
unprejudiced: Тебе пора повзрослеть и не верить больше сказкам
ass2606 17 сентября 2018 | 00:24
Неужели наша горемычная страна признает свою ошибку...? Очень страшно от этой мысли даже...А вот чисто по человечески путин бы много выиграл - сказав - простите нас, просто ошибка, война однако,по нашей вине, но мы вам все компенсируем.... вот и взлетел бы его рейтинг неимоверно! уел бы англичанку, немку, француза странного,и т.д. Но вряд ли сможет... Слишком он слаб для такого шага.... пигмей однако....
nds_01 17 сентября 2018 | 00:34
Еще немного лапши наварили. Завтра будут развешивать.
zollendorf 17 сентября 2018 | 00:34
Российское Минобороны сегодня пообещало представить новую информацию о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком//
Новую версию Фотошопа установили, никак не иначе.
beobachter 17 сентября 2018 | 00:36
Новые обстоятельства найдены в процессе расследования покушения на Захарченко в кафе "Сепар"....
jetsam 17 сентября 2018 | 00:42
наверное, петров и боширов расскажут,
что они в солсбери ездили, как патриоты
-им неизвестный обещал продать фотоснимки
момента пуска бука. и они купили.
в коробке из под ниноС ричиС...