Российское Минобороны сегодня пообещало представить новую информацию о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком//

Трагедия, в результате которой погибли 298 человек, произошла больше четырех лет назад.

Сведения, которые сегодня собирается обнародовать Минобороны, пока не раскрываются – известно лишь, что брифинг начнется в полдень в пресс-центре агентства «Россия сегодня». О чем пойдет речь на мероприятии, неясно. В анонсе говорится лишь о «вновь открывшихся обстоятельствах крушения «Боинга-777».

Ранее Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из ракетного комплекса «Бук». Снаряд был выпущен с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам на Донбассе. Кроме того, следствие установило, что ракетная установка была доставлена в Донбасс из Курска в составе конвоя 53-й бригады ПВО российской армии. Путь колонны удалось отследить в том числе благодаря фотографиям очевидцев. Вскоре после уничтожения самолета «Бук» вернули в Россию, при этом у установки отсутствовала одна из четырех ракет.

Нидерланды и Австралия ранее возложили ответственность за крушение лайнера на Москву. Кремль же отвергает все обвинения.