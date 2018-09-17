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00:00, 17 сентября 2018

Российское Минобороны сегодня пообещало представить новую информацию о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком

Трагедия, в результате которой погибли 298 человек, произошла больше четырех лет назад.

Сведения, которые сегодня собирается обнародовать Минобороны, пока не раскрываются – известно лишь, что брифинг начнется в полдень в пресс-центре агентства «Россия сегодня». О чем пойдет речь на мероприятии, неясно. В анонсе говорится лишь о «вновь открывшихся обстоятельствах крушения «Боинга-777».

Ранее Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из ракетного комплекса «Бук». Снаряд был выпущен с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам на Донбассе. Кроме того, следствие установило, что ракетная установка была доставлена в Донбасс из Курска в составе конвоя 53-й бригады ПВО российской армии. Путь колонны удалось отследить в том числе благодаря фотографиям очевидцев. Вскоре после уничтожения самолета «Бук» вернули в Россию, при этом у установки отсутствовала одна из четырех ракет.

Нидерланды и Австралия ранее возложили ответственность за крушение лайнера на Москву. Кремль же отвергает все обвинения.

Комментарии

18

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meteor1908 17 сентября 2018 | 00:09

Какие ж могут быть новые через 4 года?

danko1 17 сентября 2018 | 00:15

meteor1908: Близится суд. Вот и сфальсифицировали очередную "утку", чтобы её рассмотрели и отложили заседание суда.
Очередной раз дешевыми фальшивками будут Россию позорить.

novirusic 17 сентября 2018 | 00:33

danko1: А может они покаяться решили? Все бывает.
-------------------
Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил!

Не отказывайте людям в возможности покаяться.

beregov_net 17 сентября 2018 | 00:12

Звездеть не мешки таскать ) Уже наслушались и испанского Карлоса и лётчика Волошина , и Леонтьева с 800м боингом и наконец всё таки Бук , но украинский , что на этот раз ?

antiboh 17 сентября 2018 | 00:44

beregov_net: трудно придумать так с лёту,но может осколки грозы?

solomonster 17 сентября 2018 | 00:47

beregov_net: Казалось, Петров/Боширов уже рассказали ВСЕ!
Неужели что-то недосказано??
Бук стрелял из-за Солоберецкого Собора, по касательной -- по команде от МИ-6.
Ну, может - 5: российский самый справедливый суд разберется.

mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 00:13


Если сапоги снова решили устроить такое же шоу, как с двумя гомо-бизнесменами с новичком, то лучше не надо.

harra 17 сентября 2018 | 00:17

mikhail_spb_: ну а вдруг солцберецкая путана сбила)))) ну и сами не пре делах... и котанов отммажут)))

kara 17 сентября 2018 | 00:14

лучшая защита наступление??
но, с нетерпением ждем полдня, тем более, что Эхо от своих сектантов эту новость целый день скрывало.

curious69_ 17 сентября 2018 | 00:16

Завтра выступят С ПОВИННОЙ..... И всё свалят на Петрова и Васечкина.

georg27 17 сентября 2018 | 00:17

Новая информация... Ага! Баширов с Петровым из Солсбери привезли!

unprejudiced 17 сентября 2018 | 00:18

Я полагаю Западу пора признать что Боинг был сбит кровавой киевской незаконной хунтой, возможно по приказу Обамы. А уж какие мотивы были - думали что самолет Путина, или с целью подставить Новороссию и Россию, это пусть хунта расскажет.

beregov_net 17 сентября 2018 | 00:25

unprejudiced: Тебе пора повзрослеть и не верить больше сказкам

(комментарий скрыт)

ass2606 17 сентября 2018 | 00:24

Неужели наша горемычная страна признает свою ошибку...? Очень страшно от этой мысли даже...А вот чисто по человечески путин бы много выиграл - сказав - простите нас, просто ошибка, война однако,по нашей вине, но мы вам все компенсируем.... вот и взлетел бы его рейтинг неимоверно! уел бы англичанку, немку, француза странного,и т.д. Но вряд ли сможет... Слишком он слаб для такого шага.... пигмей однако....

nds_01 17 сентября 2018 | 00:34

Еще немного лапши наварили. Завтра будут развешивать.

zollendorf 17 сентября 2018 | 00:34

Российское Минобороны сегодня пообещало представить новую информацию о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком//

Новую версию Фотошопа установили, никак не иначе.

beobachter 17 сентября 2018 | 00:36

Новые обстоятельства найдены в процессе расследования покушения на Захарченко в кафе "Сепар"....

jetsam 17 сентября 2018 | 00:42

наверное, петров и боширов расскажут,
что они в солсбери ездили, как патриоты
-им неизвестный обещал продать фотоснимки
момента пуска бука. и они купили.
в коробке из под ниноС ричиС...


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