«Единоросс», которого поддержал Владимир Путин, проигрывает кандидату от КПРФ в Приморье
Во втором туре губернаторских выборов врио главы региона Андрей Тарасенко набирает 47%,а коммунист Андрей Ищенко – 50,37%. Это сообщили в ЦИК после подсчета почти 98% бюллетеней. Ранее разрыв был в 7%.
Сокращение разрыва голосов между ними связано с подтасовкой результатов голосования, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
По итогам выборов, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, не были выявлены победители губернаторских выборов также во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии. Второй тур в этих регионах пройдет через неделю.
Комментарии9
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lion64__4 17 сентября 2018 | 00:14
Проворовавшуюся едросню - за решетку. Туда же и ворам-либерастам дорога.
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 00:15
Почему жители Приморья так подвели нацдилера?
Он ведь может обидеться...
ilyache 17 сентября 2018 | 00:22
Приятная новость!
snagging 17 сентября 2018 | 00:22
Нельзя победить на выборах у тех, кто проводил рязанские учения. Они людей не пощадили. О каких выборах вообще можно говорить при этом режиме.
podwodnik 17 сентября 2018 | 00:25
Вот у них проблемы - то ли нагло обсчитать, то ли свалить на демократию. Наверняка сто одно противоречивое указание, плюс страх непосредственных исполнителей ответить за прямое нарушение. Думаю всё-же нагло обсчитают, а потом вылезут жуткие нестыковки, поскольку всё "лепится" в спешке.
pusin_patriot 17 сентября 2018 | 00:27
К утру пересчитают.
milenacotliar 17 сентября 2018 | 00:32
По долинам и по взгорьям...
Радость, реально.
ramun 17 сентября 2018 | 00:46
После стольких лет капитализма избрание коммуниста считается в России великим достижением демократии.Это успех и торжество разума?Или,может быть признак умственной несостоятельности?
tks 17 сентября 2018 | 00:48
"На важных постах находятся люди, у которых не только нет ума, чтобы быть в курсе фактической ситуации, но и мужества, чтобы трезво взглянуть на вещи и делать выводы из реальных условий. Они занимаются страусиной политикой, живут чем-то вроде военного опиумного бреда и ищут козлов отпущения..."
© Эрвин Роммель