«Единоросс», которого поддержал Владимир Путин, проигрывает кандидату от КПРФ в Приморье

Во втором туре губернаторских выборов врио главы региона Андрей Тарасенко набирает 47%,а коммунист Андрей Ищенко – 50,37%. Это сообщили в ЦИК после подсчета почти 98% бюллетеней. Ранее разрыв был в 7%.

Сокращение разрыва голосов между ними связано с подтасовкой результатов голосования, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

По итогам выборов, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, не были выявлены победители губернаторских выборов также во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии. Второй тур в этих регионах пройдет через неделю.