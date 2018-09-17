Два посетителя ресторана в Солсбери, которым стало плохо, находятся в сознании

Медики оказывают им помощь на месте, передает телеканал Sky News. Примерно час назад газета Independent сообщила со ссылкой на очевидца, что пара, вероятно, из России, а симптомы отравления – те же, что у Скрипалей. Но бывший офицер ГРУ и его дочь были найдены в бессознательном состоянии. В полиции данные газеты не подтвердили.

Ресторан Prezzo оцеплен полицией. Он расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором обедал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления в начале марта.

В марте в Солсбери была попытка отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Британии заявили, что было использовано химическое оружие «Новичок» и обвинили в этом Россию. В июне «Новичком» отравились жители соседнего города Эймсбери. Женщина погибла, мужчина выжил. По данным полиции, они нашли флакон духов, в котором привезли яд россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Люди с такими именами недавно заявили в интервью RT,что были в Солсбери в качестве туристов.