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00:00, 17 сентября 2018

Два посетителя ресторана в Солсбери, которым стало плохо, находятся в сознании

Медики оказывают им помощь на месте, передает телеканал Sky News. Примерно час назад газета Independent сообщила со ссылкой на очевидца, что пара, вероятно, из России, а симптомы отравления – те же, что у Скрипалей. Но бывший офицер ГРУ и его дочь были найдены в бессознательном состоянии. В полиции данные газеты не подтвердили.

Ресторан Prezzo оцеплен полицией. Он расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором обедал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления в начале марта.

В марте в Солсбери была попытка отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Британии заявили, что было использовано химическое оружие «Новичок» и обвинили в этом Россию. В июне «Новичком» отравились жители соседнего города Эймсбери. Женщина погибла, мужчина выжил. По данным полиции, они нашли флакон духов, в котором привезли яд россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Люди с такими именами недавно заявили в интервью RT,что были в Солсбери в качестве туристов.

Комментарии

19

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kara 17 сентября 2018 | 00:12

больной националист с обидой на итальянцев или Британия нашла тех двоих про которых писали газеты?

nelibermot22 17 сентября 2018 | 00:15

Такой уссаки даже сложно выдумать. Да закройте вы уже, бритты, эту фабрику к ебеням собачьим, неужели непонятно? ))

gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 00:23

nelibermot22: // Такой уссаки даже сложно выдумать. Да закройте вы уже, бритты, эту фабрику к ебеням собачьим, неужели непонятно? )) //
Слышь, контрацептив, настоящая уссака будет, если закроют вашу фабрику троллей.
Что делать будешь, буквосерец убогий?

glebbalbesov 17 сентября 2018 | 00:35

gonduras_on_colima: Смотри, вафля, как бы эхо не закрыли. Где тогда будешь всякие высеры карябать?


gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 00:44

glebbalbesov: Вафля тебя родила, а харкля сделала.
Впрочем, твой выхлоп носит оттенок благородства - вступаться за коллегу по гоvноцеху святое дело.
А насчёт что-то закрыть - странно, что инет-тролль обладает познаниями об организации инета на уровне одного ботоксного карлика, который в компьютерах, гаджетах и инете разбирается не лучше неандертальца.
Уже дошло или ещё добавить, ампутант мозговой?

pusin_patriot 17 сентября 2018 | 00:48

glebbalbesov: Эхо Газпроммедиа им нужно больше чем вы думаете.
Настроения посетителей никуда не денутся, "свято место пусто не бывает", в результате вылезут все на каком-то уже совсем немодерируемом ресурсе на хостинге вне России (читайте вне СОРМ-а на площадке серверов) и домена ru, в отличии от Эхо, и будут там что думают и как.

Как-то по результату протеста в Приморье по пошлинам они там замутили себе такой ресурсик и что там писали в каких выражениях, как самоорганизовывались по городам... Прямо регион, города, столько народу и все прямым текстом. Вот это было ужас. А Эхо - полезный модерируемый ресурс, градусник с выключателем, для особо неосторожных выключатель иногда даже сам приходит к ним домой.

dedctolet 17 сентября 2018 | 00:16

Похоже у неадеквата полностью сорвало крышу

neyexo 17 сентября 2018 | 00:19

Просто не надо трогать все подряд.
Надо соблюдать гигиену.

unprejudiced 17 сентября 2018 | 00:21

Может снести этот ресторанчик, или всё Солсбери сразу? А то там похоже везде новичок. Кстати почему в отеле где якобы разливали из огромной канистры этот яд в бутылочки из-под женских духов, никто не умер. И почему полиция в своем докладе умолчала что по словам персонала и гостей отеля Петров и Боширов там с дамочкой развлекались и курили марихуану?

idruker 17 сентября 2018 | 00:25

unprejudiced: один дурак столько вопросов настругает, что 1000 мудрецов не смогут ответить.

chichanik 17 сентября 2018 | 00:28

unprejudiced: или всё Солсбери сразу
А собор?
Там один шпиль непомнюсколько дохренища метров?

zollendorf 17 сентября 2018 | 00:28

unprejudiced: Может снести этот ресторанчик, или всё Солсбери сразу//

Может вашу Москву поганую или лучше всю паРашу целиком снести?! Насколько чище станет в мире!?
Чувствую что доиграетесь, и придется нормальному человечеству разок замарать руки.

glebbalbesov 17 сентября 2018 | 00:37

zollendorf: А кто нормальный а кто нет, Вы лично определять будете? Не разорвет одно место от такой ноши? Не боитесь оказаться не с той стороны?

kisa2000 17 сентября 2018 | 00:43

zollendorf: пока что всё южную каролину сносит. Зачем писать такое про страну с поганой властью. Люди то не причём, дурят их.

gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 00:34

unprejudiced: // Может снести этот ресторанчик, или всё Солсбери сразу? //
Клоун в портянках, тебя разве не учили, что устранять надо причину, а не следствие?
И тогда сносить надо Кремль и заодно вашу намаханную поварскую тролльчатню.
И тогда в половине стран мира наступит хоть какое-то спокойствие.

// И почему полиция в своем докладе умолчала что по словам персонала и гостей отеля Петров и Боширов там с дамочкой развлекались и курили марихуану? //
Это ты захотел, чтобы британская полиция каждой портянке докладывала, что она нарыла?
Ты не офигел случайно, клоун ватный?
Иди хлопни боярки - может, и попустит.

// Кстати почему в отеле где якобы разливали из огромной канистры этот яд в бутылочки из-под женских духов, никто не умер. //
Видишь ли, репоед, весь опыт в сфере твоего выsера это разлив стекломоя из канистры по бутылкам, или сразу же по стаканам.
А тем двум голубкам новичок был передан уже в готовом для применения виде.
Ты бы ещё для полного хохота подал идею прямо там в номере новичок и синтезировать.
Ты не пей больше на работе, свои же соседи по тролльчатнику заложат.
С работы попрут, на помойке окажешься.
А там гляди, можешь и на новичок нарваться.
Ну, как-то так, хорёк облезлый.

(комментарий скрыт)

fresh_breeze 17 сентября 2018 | 00:23

Все эти "гы-гы" по поводу того, что двое ребят из России пожелали увидеть собор в Солсбери, напомнил анекдот времён Перестройки.

Покупатель спрашивает продавщицу в хлебном магазине:

- У вас есть булочки с маком?
- Может, тебе ещё батон с героином, наркоман проклятый?

И вот получается, что не могут руссо-туристо просто так поехать смотреть архитектурную достопримечательность. Если поехали, значит, это гээрушники, ответственные за все обмороки и отравления не только в Солсбери, но и по всему тому безумному острову.

idruker 17 сентября 2018 | 00:30

fresh_breeze: могут. Но учитывая что речь идет об убийстве, должны быть даны весьма серьезные обоснования для такого страннного поведения "туристов".

fresh_breeze 17 сентября 2018 | 00:34

idruker:

Да это смешно просто, говорить, что Сенцов, принятый с килограммами тротила, мелкий хулиган, а туристы, приехавшие в Солсбери должны оправдываться, доказывая, что им нравится готика или какой там стиль у этого собора.

idruker 17 сентября 2018 | 00:44

fresh_breeze: Ты видимо не понимаешь. На суде этим двум убийцам будут предъявлены значительно более вещественные доказательства. А то что происходит сейчас - это предъявление обвинения стране. И страна должна весьма сильно потрудиться, чтобы убедительно обосновать, что она к этому делу непричастна, если не хочет чтобы ее окончательно загнали в крысиный угол - для этого совсем не нужно решения суда. Демонстрациа на весь мир приклйючения двух хмырей в Британии - это и есть этап загона зарвавшейся страны в крысиный угол. Суд еще будет нескоро, и не все обыватели будут читать его вердикт, а тут такое наглядное и доступное изложение вкупе с кривляниями РФ в виде ответа - чего еще нужно для достижения цели?

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