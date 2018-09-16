В подмосковной Рузе в частной бане взорвалась печь
Один человек погиб, еще трое госпитализированы с ожогами, сообщает источник «Интерфакса».
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Один человек погиб, еще трое госпитализированы с ожогами, сообщает источник «Интерфакса».
Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
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