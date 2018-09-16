В России в следующем году возможен спад экономики – в случае падения цен на нефть и ужесточения санкций
Как пишут «Ведомости», об этом предупреждает Центробанк. Если серьезных потрясений не будет, то, согласно прогнозу, ВВП в 2019 году вырастет всего на 1,2-1,7%. Этого недостаточно для того, что российская экономика хотя бы догоняла мировую, которая по данным Всемирного банка в 2019-ом прибавит 3%, не говоря уже об опережении, которого требует президент Владимир Путин, отмечает издание.
Комментарии17
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testmeter 16 сентября 2018 | 23:09
"ВВП в 2019 году вырастет всего на 1,2-1,7%" ///
Стесняюсь спросить, это в долларах али в ржублях этот ВВП "вырастет"?
nitsahon 16 сентября 2018 | 23:13
testmeter: в рублях...
в общем ЦБ прав: с "мудрой" путинской экон.политикой никакого серьезного роста ВВП достичь в ближ.годы не получится...
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 23:19
nitsahon: Спад экономики это наша скрепа от воровской власти
testmeter 16 сентября 2018 | 23:21
nitsahon: "в рублях"
Значится, ежели ржубль упадет всего лишь как в этом году (а это очень оптимистичный прогноз), то экономика "поднимется" аж на - (минус) 18-20 процентов? Ух, не закружилась бы голова от такого стремительного "роста"
mikhail_spb_ 16 сентября 2018 | 23:09
Если нацдилер прикажет, то ВВП в России вырастет хоть на 25%!
Он - экономический гений.
testmeter 16 сентября 2018 | 23:14
mikhail_spb_: Под ВВП имеется в виду сам Владимир Владимирович Путин. Ему вырасти более реально, чем тому другому ВВП
com30 16 сентября 2018 | 23:10
Итак стагнация, а еще и упадет?
Правильным курсом идете товар_ищи!
curious69_ 16 сентября 2018 | 23:11
Вот уже и центробанк попал под влияние жидобандеровского ГОСДЕПА.... Вождь ясно сказал , что в России УСТОЙЧИВЫЙ экономический РОСТ. И телевизор нам круглосуточно об этом рассказывает. Э. Набиулину на мыло!!!
danko1 16 сентября 2018 | 23:11
Смешно, нам и 10% роста недостаточно, чтобы мировую экономику догнать, когда прирост только ВВП в США сопоставим со всем нашим ВВП, а производительность труда у нас в разы отстает.
У нас за последние 10 лет темп роста ВВП составил 9%, что составляет 0,9% в год, что означает стагнацию.
А Путин нагло соврал, что темп роста ВВП в этом году 5% и это резкий подъём, когда в реальности 0,5%, что есть продолжение стагнации.
Полный развал и ждать с теми во власти, кто только грабить умеет, нечего.
testmeter 16 сентября 2018 | 23:12
"ВВП в 2019 году вырастет всего на 1,2-1,7%" ///
Конечно, наш ВВП (Владимир Владимирович Путин) уже не молоденький - куда ему быстрее расти? Ну а если речь о ВВП как валовом внутреннем продукте, то тут уж, извините, товарищи, размечтались вы
meteor1908 16 сентября 2018 | 23:17
Старый конь борозды не портит. Он в ней лежит.
pavlovsky 16 сентября 2018 | 23:14
Вова, уже давно, живет в своей собственной реальности. А Центробанку и остальным нужно как-то отдуваться...
Помнится сидел он, на каком-то форуме, в Апреле-мае 2014 г и, закинув ногу на ногу, рассказывал о моще российской экономики. Говорил, мол, да, пару лет надо будет потерпеть, а там заживем.
4.5 года уже прошло.
«Ох как хороши будут ягодки, коль так хороши цветочки»...
Ф.Чистяков
danko1 16 сентября 2018 | 23:20
pavlovsky: Так Россия, которая Путин и его банда, хорошо живут, прирастая виолончелями, а на остальных россиян им наплевать. Для них Росгвардия специально создана, чтобы бунтовать не вздумали.
dmast79 16 сентября 2018 | 23:14
При либеральном правительстве особых успехов не будет.
Вопрос - нахер нам либералы?
edun1952 16 сентября 2018 | 23:15
Дозвезделись...
lager23 16 сентября 2018 | 23:17
Возможен спад экономики...
//////
Спад будет, он уже есть, но цифры вытягивает рост цен на нефть, поэтому правильно говорить "возможно падение цен на нефть", в экономической рецессии мы уже живём не первый год, но все боятся говорить об этом!
edward_1960 16 сентября 2018 | 23:19
Тупик короче. Итог путинского 18-летнего правления.