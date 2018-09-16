В России в следующем году возможен спад экономики – в случае падения цен на нефть и ужесточения санкций

Как пишут «Ведомости», об этом предупреждает Центробанк. Если серьезных потрясений не будет, то, согласно прогнозу, ВВП в 2019 году вырастет всего на 1,2-1,7%. Этого недостаточно для того, что российская экономика хотя бы догоняла мировую, которая по данным Всемирного банка в 2019-ом прибавит 3%, не говоря уже об опережении, которого требует президент Владимир Путин, отмечает издание.