Задержанный в Нижнем Новгороде журналист Павел Никулин оставлен в полиции до суда

Его обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, передает издание «Медиазона». Это грозит административным арестом до 15-ти суток. Адвоката к нему не пустили. Основатель альманаха Moloko plus Павел Никулин рассказал «Эху Москвы», что вместе с ним были задержаны два автора издания. Полицейские пришли на презентацию журнала и заявили, что в помещении якобы распространяется экстремистская литература. В Петербурге на презентацию альманаха приходили сотрудники ФСБ, а в Краснодаре на журналистов напали.