Задержанный в Нижнем Новгороде журналист Павел Никулин оставлен в полиции до суда
Его обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, передает издание «Медиазона». Это грозит административным арестом до 15-ти суток. Адвоката к нему не пустили. Основатель альманаха Moloko plus Павел Никулин рассказал «Эху Москвы», что вместе с ним были задержаны два автора издания. Полицейские пришли на презентацию журнала и заявили, что в помещении якобы распространяется экстремистская литература. В Петербурге на презентацию альманаха приходили сотрудники ФСБ, а в Краснодаре на журналистов напали.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 16 сентября 2018 | 23:14
Неужели Конституцию распространяли?
Тогда точно- экстремисты.
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 23:15
Что, кроме помойки-Молока мог придумать Паша-дурачок.