В КПРФ заявили о массовых фальсификациях в Приморье, где коммунист во втором туре побеждает «единоросса»
Сокращение разрыва голосов между ними связано с подтасовкой результатов голосования, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. Врио губернатора из «Единой России» Андрей Тарасенко набирает 47%, его соперник из Компартии Андрей Ищенко – 50,37%.Это сообщили в ЦИК после подсчета почти 98% бюллетеней. Ранее разрыв был в 7%.
По итогам выборов, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, не были выявлены победители губернаторских выборов также во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии. Второй тур в этих регионах пройдет через неделю.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 16 сентября 2018 | 23:11
Комуняка - это тот же единорос, только завёрнутый в другой фантик.
Из этого материала конфетку не сделать.
meteor1908 16 сентября 2018 | 23:20
mikhail_spb_: более того, это можно сказать о представителе любой партии. Просто некоторые ещё у кормушки, а другие хотят пристроиться или вернуться.
lion64__4 16 сентября 2018 | 23:20
Едросню и либерастов - на свалку истории, а также в места лишения свободы.