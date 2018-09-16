В британском Солсбери полиция оцепила окрестности ресторана, где двум посетителям стало плохо
Как сообщает агентство «Рейтер», сотрудников правоохранительных органов вызвала служба скорой помощи. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется. В полиции отмечают, что оцепление – это мера предосторожности.
В марте в Солсбери была попытка отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Британии заявили, что было использовано химическое оружие «Новичок» и обвинили в этом Россию. В июне «Новичком» отравились жители соседнего города Эймсбери. Женщина погибла, мужчина выжил. По данным полиции, они нашли флакон духов, в котором привезли яд россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Люди с такими именами недавно заявили в интервью RT,что были в Солсбери в качестве туристов.
Комментарии44
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nersesov 16 сентября 2018 | 22:31
Что там с этими двоими? Неужели дресня напала?
jjuddgge_ddrredd 16 сентября 2018 | 22:39
В выходные 2 анекдота услышал. По-моему, смешно. Особенно на даче, под шашлыки))
Enjoy:
1.Штирлиц и Скрипаль выпили по 2 бутылки водки. Скрипаль зашатался, упал и умер.
-Новичок!, - пробормотал Штирлиц.
2. - Вытакой худенький. Что вы вообще кушаете?
- То же что и вы, только на пол-ведра меньше...
gordy 16 сентября 2018 | 22:41
Ну что, дожили: теперь все дети Африки поносят от того, что туда наведались члены ГРУ?
alexsokoll 16 сентября 2018 | 22:46
Вот Путин молодец!
Они нам санкции, а он их травит.
Они только собераются ввести новые, а он опять их травит.
И ураган на США наслал.
:))))
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 23:22
В британском Солсбери полиция оцепила окрестности ресторана, где двум посетителям стало плохо...
Самый знаменитый отравитель
Фредерик Грэхем Янг считается самым знаменитым отравителем Великобритании. Ему было всего 14 лет, когда он отравил мачеху. Даже находясь в психиатрической клинике, Янг умудрялся добывать яд и травил персонал и пациентов. Беспокоясь за свою жизнь, персонал клиники признал его вылечившимся и отпустил на свободу. Где Янг опять принялся за старое.
Фредерик Янг родился 7 сентября 1947 года. Его мать умерла практически сразу после родов. Воспитанием мальчика занялись сестра отца Винифред и ее муж Джек. И хотя отец навещал сына довольно часто, именно те, кого он знал с раннего детства, были Фреду наиболее близки. Но через несколько лет отец будущего отравителя снова женился и забрал сына к себе.
Позже психологи сделают вывод, что насильственное разлучение с любимыми людьми очень сильно сказалось на психике мальчика. Он решил, что жизнь это сплошные боль и разочарование. И обиделся на весь мир. Когда Янг подрос и пошел в школу, он заинтересовался нацизмом и историей знаменитых преступлений. Позже отравитель признается, что его кумиром был доктор Харви Криппен, отравивший в начале 20-го века свою жену и почти избежавший правосудия.
Когда Фреду исполнилось девять лет, родственники стали замечать в его поведении некоторые странности. В частности, он купил у старьевщика значок с нацистской свастикой и носил его практически не снимая. А однажды мачеха Фреда застала его копающимся в мусорном контейнере. Пасынок объяснил ей, что ищет там химические элементы.
Стоит сказать, что Фред действительно был очень талантлив. Учился он превосходно, а его познания в химии просто восхищали учителей. После того как Фред закончил начальную школу с похвальным листом, отец подарил сыну набор юного химика. И будущий отравитель с азартом принялся за эксперименты, пытаясь добыть яд из подручных материалов...
gonduras_on_colima 16 сентября 2018 | 22:52
jjuddgge_ddrredd: Мудья, второй из анеков весьма бородатый, а первый - обычный парафраз уже известного.
И да, клоун в портянках, ты когда-нить слышал такое слово как "репутация"?
Ваша бензоколонка упорно её зарабатывала и теперь наслаждается результатами.
jjuddgge_ddrredd 16 сентября 2018 | 22:56
gonduras_on_colima: Майданутое насекомое со 101 аккаунтом, брысь! На тебя даже буковки тратить жалко.
ЗЫ. Скоро и этот твой акк мухобойкой убьют. Ты же насекомое)))
gonduras_on_colima 16 сентября 2018 | 23:08
jjuddgge_ddrredd: Удило ватное, откуда ты взяло, что у меня 101 аккаунт, если ты до таких больших чисел считать не умеешь?
Ни разу я в жизни не имел на Эхе больше одного одновременно.
Уже бывали пошустрей тебя, тормоза, обвинявшие меня в полиаккаунтии, или как ещё иначе это назвать.
Но на мои простые вопросы - а ткни пальцев, какой хотя бы второй - так и не ответили.
А тебе уж куда, ампутант мозговой.
По поводу туевой хучи аккаунтов на одно тело - это ты к патрикам и свинжам обращайся.
Это у них благосостояние зависит от количества накаканых здесь кучек, а с лимитом 20 выхлопов в сутки придётся ещё мусор выносить или вагоны разгружать, т.к. больше ни на что не способны.
А мухобойку можешь себе задвинуть туда, куда её получил ваш друган Каддафи.
Будет эдакий краш-тест для дуэта Лилипутиных.
dmast79 16 сентября 2018 | 23:05
gonduras_on_colima: А что не так с репутацией? Кто американский зад вылизывает, а кто -то норовит в него пистон вставить.
Каждому - своё, и вы таки реально наслаждаетесь вкусом зада, и соответствующей репутацией?
parasuk_ 16 сентября 2018 | 23:12
dmast79: Да вы, батенька, философ :)
vinokur 16 сентября 2018 | 23:20
gonduras_on_colima: А вот еще один с бородой, но для Гондураса сойдет:
Джентльмен это человек, не знающий рассказанного тобой анекдота.
neburzhui2 16 сентября 2018 | 22:57
Похоже и собор там скоро просядет. :-))
vilingrad 16 сентября 2018 | 22:45
nersesov: Если поварята- пригожинцы из РФ- странно, что только двоим поплохело.
alexsokoll 16 сентября 2018 | 22:50
vilingrad:
Это Васечкин и БАширов.
Им обидно, что их по телеку не показывают.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 22:31
Во что превратилась Россия при этой омерзительной власти ? В рассадник зла , насилия , варварства и мракобесия!
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 22:38
Ахх-хаааа!)))))
В нестоящее время любой алкаш, наркоман или отравившийся салатом - есть кровавая жертва кгбшнского Новичка.
Больших идиотов, чем англосаксонские спецслужбы и сми, а также продажное хомячьё и какломорды ЭМ - НЕ НАЙ-ТИ !!! ;-))!)))!)))!))))
polikarpich 16 сентября 2018 | 23:10
blinorozhiy_chmo: Знаешь, как расшифровывается ДУНЯ?
Д- дураков
У - у нас
Н - нет
danko_durka 16 сентября 2018 | 23:18
polikarpich: у вас есть
agamasat 16 сентября 2018 | 23:15
blinorozhiy_chmo: это ты продажное сволочье, которое отбивает за баки свой понос против здравого смысла, добропорядочности и человеческой совести.
serhio_25__ 16 сентября 2018 | 22:41
opiatnovyi63: А кто-то видел Петрова и Васечкина после интервью? Вот вот и доказательства, что это они и сейчас всех отравили.
dmast79 16 сентября 2018 | 22:52
opiatnovyi63: А ты превратился в рассадник идиотизма. В этом прискорбном событии, тоже "Путин виноват"?
blackandwhite 16 сентября 2018 | 22:33
Гречка с соусом Новичок, новинка сезона.
parasuk_ 16 сентября 2018 | 22:35
И на иванова с бошировым уже не свалишь все :)
echomazy___etnopamoyka 16 сентября 2018 | 22:35
А нехера было с пола еду подбирать.
tverichanin 16 сентября 2018 | 22:42
Бред, излагаемый ЭМ с подачи Британии, достиг космического масштаба. Ребята почитайте хотя бы Википедию и уточните что реально происходит с людьми, имевшими контакт с "Новичком", либо иным ОВ. Уточните его устойчивость во времени и летучесть. После этого всем станет стыдно за то, что повелись на бред, за который ЭМ получило щедрый
gonduras_on_colima 16 сентября 2018 | 22:59
tverichanin: Удило ватное, ЭМ фактически финансируется Грязьпромом.
А ты и не знал, убогий?
Устойчивость, летучесть и симптоматику путирасты знают лучше тебя намного, но среди их отмазок таких как твоя, пока что не наблюдалось.
Видимо, не читают такого светоча мысли как ты.
Новичок разлагается водой, а влаги в солсберийском воздухе в тот день хватало.
Что до летучести, то какая она должна быть у геля?
И да, ватоцефал, Педивикия это, конечно, сильный первоисточник.
А то, что Мединский из неё пару глав своего докторского диссера списал, это уже другая история.
dmast79 16 сентября 2018 | 23:07
gonduras_on_colima: "Грязьпромом" много что финансируется, например украина. И что характерно, она прямо таки зубами впилась и в грязь, и в пром. Лишь бы транзита не лишили - ибо как тогда жить, без грязьпромовской халявы?
gonduras_on_colima 16 сентября 2018 | 23:14
dmast79: // "Грязьпромом" много что финансируется, например украина. //
Пук в лужу засчитан.
По твоей логике, удило, если таксист тебя подвёз, то заплаченные тобой ему деньги это халява?
Ты хоть читаешь, что пишешь, пацак гунявый?
// А что не так с репутацией? Кто американский зад вылизывает, а кто -то норовит в него пистон вставить. //
Только вот чтобы другому пистон вставить, нужно для начала самому с колен подняться. И из своей задницы туеву хучу пистонов вынуть.
Как тебе лично хутинский пуй, который, по идее, должен сильно мешать пукать в каментах.
prapor111 16 сентября 2018 | 23:01
tverichanin: Ошибаетесь. Это у них не бред, а форма мЫшленья. Они живут и дышать им, это их суть! Они уже давно, на своих посиделках, всё уже доказали. И что, вот так, за ни понюх табака, откажутся от своего бреда?! Да ни в жиСТЬ! А про стыд, это вы зря, этого тут нет!!!
j_partizan 16 сентября 2018 | 22:45
Пусть наконец-то снесут эту знаменитую башню, а то некоторые едут её смотреть, а в результате люди травятся.
andy66 16 сентября 2018 | 22:47
туристический бизнес в Солсбери в реальной опасности
dmast79 16 сентября 2018 | 22:55
andy66: Просто надо выдавать противогазы на въезде, а за дополнительную плату - ОЗК.
nikmart001 16 сентября 2018 | 22:48
Уже смешно!
А вообще-то, давно пора закрыть лабораторию по разработке хим. оружия которое там находится. Кто то постоянно тащит оттуда всякую дрянь.
psixolog 16 сентября 2018 | 22:56
что опять петров и васечкин?
nikvol 16 сентября 2018 | 22:58
Просто в британских ресторанах подают несвежие продукты. А вся эта история с Новичком придумана для того, чтобы не платить компенсации отравившимся.
ly4_sveta 16 сентября 2018 | 22:59
И все повернули головы в сторону России.
Репутация. Путинская репутация.
mppv 16 сентября 2018 | 22:59
Дак тут уж всёёё ...
Только антидот - изучать русский язык, водка ... Во всех ресторанах Великобритании - обслуживание только на русском, с матом, на входе каждому посетителю - стакан водки с хреном.
Пение Калинки-Малинки ...
Широкая страна моя родная ...
О!
Англичанин - мудрец, чтобы ...
...
Поможет!
unprejudiced 16 сентября 2018 | 23:02
Однако в отеле где эти двое были с дамочкой легкого поведения никто не отравился, а ведь там если верить англосаксам была целая канистра новичка которую по бутылочкам разливали, все живы и здоровы. .
drgonish 16 сентября 2018 | 23:05
Хайли и Лайкли наносят ответный удар.
crush_test_driver 16 сентября 2018 | 23:06
КАК!? Опять Петров и Васечкин шалят? Так они же дома уже
jetsam 16 сентября 2018 | 23:07
рф - рецидивист.
будут дергать при каждом случае. долго.
дизлайклихайли
dmast79 16 сентября 2018 | 23:12
jetsam: Себя за тестикулы они будут дергать, ну и Павленский в помощь.
Нам, русским - только поугарать над тупыми ))
crush_test_driver 16 сентября 2018 | 23:10
Что русскому Нина Ричи, то британцу Новичок
crush_test_driver 16 сентября 2018 | 23:12
При чем здесь Новичок и Россия. Если британцы - засранцы, в этом тоже "путенвинават"?