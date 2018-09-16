В британском Солсбери полиция оцепила окрестности ресторана, где двум посетителям стало плохо...

Как сообщает агентство «Рейтер», сотрудников правоохранительных органов вызвала служба скорой помощи. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется. В полиции отмечают, что оцепление – это мера предосторожности.



В марте в Солсбери была попытка отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Британии заявили, что было использовано химическое оружие «Новичок» и обвинили в этом Россию. В июне «Новичком» отравились жители соседнего города Эймсбери. Женщина погибла, мужчина выжил. По данным полиции, они нашли флакон духов, в котором привезли яд россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Люди с такими именами недавно заявили в интервью RT,что были в Солсбери в качестве туристов.