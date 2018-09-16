Суд Воскресенска арестовал на шесть суток активиста, который выступает против строительства мусоросжигательного завода
Суд подмосковного Воскресенска арестовал на шесть суток активиста Алексея Холкина, который выступает против строительства мусоросжигательного завода. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на соцсети. В конце августа местные активисты пришли к главе администрации Воскресенского района Виталию Чехову, чтобы выразить протест против строительства вредного, с их точки зрения, предприятия. 14 сентября Холкин был вызван в полицию. В отношении активиста был составлен протокол об организации массового, одновременного пребывания граждан в общественных местах, что повлекло нарушение общественного порядка.
Комментарии1
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dmast79 16 сентября 2018 | 22:19
Пусть лучше этот "активист" расскажет нам, куда, по его мнению - девать мусор?