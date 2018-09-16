Участнице акции против пенсионной реформы в Петербурге полицейские наступили на грудь...

Ей также распылили в лицо перцовый баллончик. Это рассказал сайту «ОВД-Инфо» правозащитник Динар Идрисов. По его словам, это произошло после того, как женщина сфотографировала сотрудника Росгвардии. Он сказал, чтобы ее задержали, а другие участники акции пытались этому помешать. В итоге женщину госпитализировали. Наряд полиции дежурит возле больницы, — отметил правозащитник. По данным сайта «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны три человека.

По оценке наших корреспондентов, на митинг пришли примерно полторы тысячи человек. Такая численность связана с тем, что люди не хотят сталкиваться с полицией, — сказал «Эху Москвы» участник акции, научный руководитель Центра исследований модернизации европейского университета Дмитрий Травин. Он также отметил, что повышение пенсионного возраста затрагивает большее число граждан, чем многие считают.

Неделю назад только в Петербурге были задержаны около шестисот участников акции против повышения пенсионного возраста, которую организовали сторонники Навального.