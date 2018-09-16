Участнице акции против пенсионной реформы в Петербурге полицейские наступили на грудь
Ей также распылили в лицо перцовый баллончик. Это рассказал сайту «ОВД-Инфо» правозащитник Динар Идрисов. По его словам, это произошло после того, как женщина сфотографировала сотрудника Росгвардии. Он сказал, чтобы ее задержали, а другие участники акции пытались этому помешать. В итоге женщину госпитализировали. Наряд полиции дежурит возле больницы, — отметил правозащитник. По данным сайта «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны три человека.
По оценке наших корреспондентов, на митинг пришли примерно полторы тысячи человек. Такая численность связана с тем, что люди не хотят сталкиваться с полицией, — сказал «Эху Москвы» участник акции, научный руководитель Центра исследований модернизации европейского университета Дмитрий Травин. Он также отметил, что повышение пенсионного возраста затрагивает большее число граждан, чем многие считают.
Неделю назад только в Петербурге были задержаны около шестисот участников акции против повышения пенсионного возраста, которую организовали сторонники Навального.
Комментарии42
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tunis 16 сентября 2018 | 22:07
Это русский мир, детка!!
nina51 16 сентября 2018 | 22:10
tunis: в американском мире был бы уже труп
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 22:29
Участнице акции против пенсионной реформы в Петербурге полицейские наступили на грудь...
Сиськи по асфальту волочились?
danko1 16 сентября 2018 | 22:36
Стоит ли удивляться, что под руководством бандита Золотова "служат" такие же бандиты с садистскими наклонностями.
Только такие и могут защищать преступную власть от народа.
novirusic 16 сентября 2018 | 22:38
nina51: зачем вркете так примитивно и нагло?
Сотворивший подобное американский полицейский мгновенно был бы отстранен от службы и относительно него уже велось бы следствие.
А адвокат пострадавшей уже подал бы к полиции иски на несколько миллионов(моральный ущерб, лечение и т.д).
Так что не надо врать.
kit07_12 16 сентября 2018 | 23:13
novirusic: //Сотворивший подобное американский полицейский мгновенно был бы отстранен от службы и относительно него уже велось бы следствие. //
Ржака просто от твоих подпиндосных высеров, жидобандера.
" В американском штате Миннесота сотрудника полиции отстранили от работы на время расследования произошедшего вечером 6 июля инцидента. Страж правопорядка несколько раз выстрелил в темнокожего водителя, чей автомобиль он остановил для проверки документов. В результате мужчина скончался, а сидевшая рядом с ним пассажирка транслировала происходящее в прямом эфире в Facebook.
Как сообщает телеканал CBS, все произошло примерно в 9 вечера пригороде городка Сент Пол. Правоохранитель остановил машину, в которой находились 32-летний Филандо Кастиль, его девушка Лавиша Рейнолдс и ее 4-летняя дочь Даймонд.
Рейнолдс рассказала, что полицейский остановил автомобиль из-за сломанного заднего сигнала габаритов. Когда полицейский потребовал предъявить документы, Кастиль сообщил ему, что имеет с собой оружие и разрешение на его ношение. После того, как водитель потянулся к бумажнику, полицейский произвел в него четыре выстрела.
Сразу после случившегося девушка запустила прямую видеотрансляцию в Facebook. На первых кадрах видно, что мужчина истекает кровью, а полицейский все ещё стоит рядом с машиной с наставленным на него пистолетом. При этом он требует от девушки держать руки на видном месте.
На видео слышно, как полицейский заявляет: "Я говорил ему не лезть за ним! Я сказал ему поднять голову". Девушка пытается возразить: "Вы сказали ему достать его документы, сэр, его водительские права. Пожалуйста, не говорите мне, что он мёртв".
alex_melnikov Алексей Мельников 16 сентября 2018 | 22:55
nina51:
А вот "адиноросс" Пехтин с сыном живут в американском мире - во Флориде и живы- здоровы.
Ты, портян, не разобрался.
dmast79 16 сентября 2018 | 22:57
alex_melnikov: Так единороссы при деньгах - зачем им буянить на митингах, как каким-то голодранцам из Яблока? ))
alex_melnikov Алексей Мельников 16 сентября 2018 | 23:02
dmast79:
Это клевета на власть. Единороссы бедные. Как Путин, Золотов и Ролдугин.
kit07_12 16 сентября 2018 | 23:08
alex_melnikov: Не клевещите на Мельникова. Он тоже не бедный. От западных кураторов в 90х получил откат за написание и принятие закона о СРП, позволившее им тогда грабить Россию, так что с тех пор ваще не работает, чиста бложики пишет. Да, Мельников?
kokeshi 16 сентября 2018 | 23:19
kit07_12: и платежку видел, говно?
dmast79 16 сентября 2018 | 23:16
alex_melnikov: Умный человек не может быть бедным, и наоборот - тупой не станет богачом. А глупых к власти в 150-милионной ядерной державе не пускают, и это - правильно!
nina51 16 сентября 2018 | 23:02
alex_melnikov: не митингуй и будет и тебе счастье )))
kit07_12 16 сентября 2018 | 23:03
alex_melnikov: //А вот "адиноросс" Пехтин с сыном живут в американском мире - во Флориде и живы- здоровы.
Ты, портян, не разобрался. //
Вообще ты к женщине обращаешься, Мельников. Опять нажралси чтоле?
И давай объясняй про своих пиндосных кураторов, как это так, санкции вводют-вводют, а адиноросам хоть бы хны.
П.С. Грищу буш двигать в презики на следующих выборах? Давай начинай.
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 22:11
А нечего было ее подставлять.
Хорошо, что на мозг не наступили.
polsan 16 сентября 2018 | 22:15
blinorozhiy_chmo: когда нибудь тебе тролль так перепадёт от твоих защитников, что ты уж не оправишься и будет это скоро )))
unprejudiced 16 сентября 2018 | 22:22
blinorozhiy_chmo: вы думаете он там есть?
novirusic 16 сентября 2018 | 22:41
unprejudiced: Он не может думать, это безмозглое чмо, как и ты.
У вас дерьмо в башке место мозга.
вас тварей в в выгребной яме возле абортария вылавливают.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 22:23
blinorozhiy_chmo: Видать тебе наступили и он у тебя вытек!
elenaj1959 16 сентября 2018 | 22:24
blinorozhiy_chmo: А вас не уберегли.
dmast79 16 сентября 2018 | 22:13
tunis: Только "детка" может быть не совсем русская. А оттуда же, откуда битый Жириновским навальноид-протестун. ))
Кстати, и что плохого в "Русском мире", где всё таки есть власть и государство, и агрессивные маргиналы отправляются в тюрьму, а не в Верховную Раду?
pantera_1 16 сентября 2018 | 22:23
dmast79: агрессивные маргиналы отправляются в тюрьму, а не в Верховную Раду?
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У вас в Думе вообще сами придурки-марионетки. Один Жириновский всех наших маргиналов за пояс заткнет. Хоть раз ему в лицо сказали, кто он.
dmast79 16 сентября 2018 | 22:29
pantera_1: Хула от врага - не обида.
А вот за то, что Жирик ответил как мужик, двинул в рыло негодяю - респект ему!
pantera_1 16 сентября 2018 | 22:37
dmast79: Хула от врага - не обида.
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Не хула - правда. А на правду не обижаются, да еще так истерично. Черт с ним, живите с такими уродами, если видите в них борцов за лучшую жизнь.
novirusic 16 сентября 2018 | 23:02
dmast79: Тварь тупая, Жирик ударил человека, когда того держала за руки охрана Жирика.
Это такая же трусливая тварь как иты.
dmast79 16 сентября 2018 | 23:21
novirusic: Охранников у Жирика там было полдюжины, а навальноидов - несколько сотен. Так вот если Жирик трус - то какого же он мнения о собравшихся навальноидах? Если не испугался вшестером против сотни? И, видимо, Жирик прав и мнение его - правильное.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 22:28
dmast79: Никакого Русского мира нет, есть сброд дегенератов и идиотов, носящихся с придуманным одним Окурком русским миром, чтобы властвовать и воровать!
dmast79 16 сентября 2018 | 22:45
opiatnovyi63: Только что ты назвал русских "сбродом дегенератов и идиотов" - и тем самым вскрыл подлинную суть всей вашей гнилой тусовки. И Русский Мир уже вынес вам свой приговор - "2 % дерьма".
eyjafjallajoekull 16 сентября 2018 | 22:20
Немедленно пример, когда американские полицейские кого-либо застрелили во время мирной демонстрации. Если сейчас его не дадите-вы советская гадость!
dmast79 16 сентября 2018 | 22:22
eyjafjallajoekull: А вы уверены, что пострадавшая вела себя "мирно"? В Америке, потому и не буянят, потому что знают что полиция может и застрелить.
hz6691 16 сентября 2018 | 22:32
dmast79: Мирно, это на коленях?
dmast79 16 сентября 2018 | 22:59
hz6691: Ну почему на коленях? - можно и на Мерседесах!
olga__k 16 сентября 2018 | 22:35
dmast79: да что вы знаете пр америку!
nina51 16 сентября 2018 | 22:45
eyjafjallajoekull: да не вопрос ))) https://pikabu.ru/story/kak_rasstrelivali_mirnyie_demonstratsii_v_ssha_3227817
kit07_12 16 сентября 2018 | 23:21
eyjafjallajoekull: Не застрелили, но...
"В августе 2007 (!) года в штате Род-Айленд Александра Свобода участвовала в профсоюзной акции протеста против тяжёлых (!) условий труда. Трое полицейских по какой-то причине выдернули Александру из массы митингующих и бросили её на землю, при этом вывихнув ей колено. Затем один из полицейских сел на Александру, усугубив тем самым тяжесть увечья, и надел на неё наручники. Другие демонстранты были разогнаны перечным газом.
У Александры была сорвана подколенная артерия, сломаны голень и берцовая кость, повреждены связки и мениск. Хотя врачам и удалось спасти ногу Александры от ампутации, восстановление Александры заняло более года."
"В октябре 2011 года полиция жестоко разогнала сотни демонстрантов в Окленде в Калифорнии. Полиция применила слезоточивый газ, огнестрельное оружие нелетального поражения (bean bag guns) и светошумовые гранаты. Среди «мятежников» было много детей, пожилых людей и инвалидов. В процессе разгона манифистации как минимум несколько человек получили травмы."
"В 1985 году полиция Филадельфии сбросила с вертолёта бомбу на штаб-квартиру движения MOVE. Движение состояло из чернокожих сторонников «возвращения» в Африку и отказа от современных технологий. От бомбардировки и её последствий погибли 11 человек, включая пятерых детей, а начавшийся пожар уничтожил около 60 домов. [18]
Согласно свидетельству одного из выживших полиция стреляла в тех, кто пытался покинуть место пожара. "
perectukin 16 сентября 2018 | 22:30
Интересно , а какого размера была грудь ?
Не иначе она ее за собой волокла.
echomazy___etnopamoyka 16 сентября 2018 | 22:33
"...полицейские наступили на грудь..."-------------У тётки-активистки её титьки по асфальту что ли волочились?
shai13 16 сентября 2018 | 23:06
Звание гвардейца предки получали за подвиги во славу Отечества. А эти мрази кто такие? Никто. Пустое место. Паразиты. Как сказал Вишневский - жандармы.
guerrilleros 16 сентября 2018 | 23:08
Осуждённому за, вовлечение в занятие проституцией пригожину , когда-нибудь вручат совок , чтобы он ,как за нагадившей собакой за собой всех этих своих проституток :патриков , полстапервых нин ,echomazy___etnopamoyka ....
Всю эту блевотню ,собрал в пакет и вынес.
mikhail_spb_ 16 сентября 2018 | 23:15
А мильтоны не боятся, что и их матерям и жёнам тоже будут наступать ногами на грудь, распыляя в лицо перцовый баллончик, другие мильтоны?
Что за уродов туда понабирали??
bugbugbug 16 сентября 2018 | 23:17
"А моей женой накормили толпу. Мировым кулаком растоптали ей грудь." (с)
wasielna 16 сентября 2018 | 23:21
Наверное, она грудью задела полицейского и тем нанесла ему увечья.