В Нижнем Новгороде полиция сорвала презентацию альманаха Moloko plus
Задержаны основатель журнала Павел Никулин и два автора издания. Полицейские заявили, что в помещении, где должно было состояться мероприятие, якобы распространяют экстремистскую литературу, рассказал «Эху Москвы» Никулин.
Презентация нового номера до этого прошла в Москве, Петербурге и Краснодаре. Как напоминает сайт «Медиазона», в Краснодаре на журналистов напали, в Петербурге на мероприятие пришли трое сотрудников ФСБ.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 22:16
Да это молоко, кто видел - полная помойка.
А кто не видел - посмотрите на этих клоунов в сети.
serjo1977 16 сентября 2018 | 22:34
blinorozhiy_chmo: Полная помойка - это твоя ДНК! :-))
oleg_andreevich 16 сентября 2018 | 22:51
blinorozhiy_chmo: рекомендуете?