В Нижнем Новгороде полиция сорвала презентацию альманаха Moloko plus

Задержаны основатель журнала Павел Никулин и два автора издания. Полицейские заявили, что в помещении, где должно было состояться мероприятие, якобы распространяют экстремистскую литературу, рассказал «Эху Москвы» Никулин.

Презентация нового номера до этого прошла в Москве, Петербурге и Краснодаре. Как напоминает сайт «Медиазона», в Краснодаре на журналистов напали, в Петербурге на мероприятие пришли трое сотрудников ФСБ.