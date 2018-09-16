Коммунисты заявили о массовых фальсификациях в Приморье, где во втором туре побеждает кандидат от КПРФ...

Врио губернатора из «Единой России» Андрей Тарасенко набирает 47%, его соперник из Компартии Андрей Ищенко – 50,37%. Это сообщили в ЦИК после подсчета почти 98% бюллетеней. Ранее разрыв был в 7%. Его сокращение связано с подтасовкой результатов голосования, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

По итогам выборов, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, не были выявлены победители губернаторских выборов также во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии. Второй тур в этих регионах пройдет через неделю.

Проблемы партии власти в этих регионах связаны не с конкретными кандидатами, а имеют системный характер, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский.

После возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году кандидат от власти проигрывал их лишь раз — в 2015 коммунист Сергей Левченко победил во втором туре иркутского губернатора Сергея Ерощенко.