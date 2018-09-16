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Эксклюзив Эха 22:00, 16 сентября 2018

Коммунисты заявили о массовых фальсификациях в Приморье, где во втором туре побеждает кандидат от КПРФ

Врио губернатора из «Единой России» Андрей Тарасенко набирает 47%, его соперник из Компартии Андрей Ищенко – 50,37%. Это сообщили в ЦИК после подсчета почти 98% бюллетеней. Ранее разрыв был в 7%. Его сокращение связано с подтасовкой результатов голосования, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

По итогам выборов, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, не были выявлены победители губернаторских выборов также во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии. Второй тур в этих регионах пройдет через неделю.

Проблемы партии власти в этих регионах связаны не с конкретными кандидатами, а имеют системный характер, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский.

После возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году кандидат от власти проигрывал их лишь раз — в 2015 коммунист Сергей Левченко победил во втором туре иркутского губернатора Сергея Ерощенко.

Комментарии

26

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gordy 16 сентября 2018 | 22:07

@Коммунисты заявили о массовых фальсификациях в Приморье, где во втором туре побеждает кандидат от КПРФ@

Путин своих не сдаёт?

serge_moro 16 сентября 2018 | 22:11

gordy: Сейчас при слове Путин /Коротышка/ будет трясти многих и даже тех кто еще недавно пел ему диффирамбы.

Начинают им разочаровываться только на 20 году его правления средние чиновники и большинство простых людей. На него уже не смотрят,как нa палочку-выручалочку,а смотрят,как на палку-дубину,которой он стал размахивать все чаще и чаще,руками ОМОНА и гвардейцев Золотова. Путин /Коротышка/ потерял свою предрасположенность для миллионов граждан. В нем не видят уже никакого Гаранта и Защитника. Более того ,многие пришли к выводу,что необходимо защищаться от главной угрозы, которая исходит ,именно от него. Коротышка стал угрозой для любого простого обывателя. Он угроза в первую очередь для пенсионеров и детей-подросков. На него многие стали смотреть волком,как когда-то советские люди смотрели на Гитлера. Коротышка превратилcя в антигероя ,которого стали яростно ненавидеть даже те,кто за него еще недавно рвал глотку.Некоторые родители стали пугать им свои чада если те не кущают или не слушаются маму и папу. Он стал главным Бабаем российских малышей и главным Монстром их родителей.

Даже дети видят,что их родители боятся его больше,чем они сами. Коротышка,постепенно набирает антирейтинг и уже даже профессиональные журналисты-проститутки ничего не могут изменить. Коротышка создал себе тот иллюзорный мир,где ему и его элите можно абсолютно все а другим кукиш. Коротышка спалился на кровожадности.Уж слишком много людей было убито,отравлено и брошено в тюрьмы по его приказу. Питерский Коротышка оказался намного кровавее ,чем многие могли себе представить.

Коротышку погубила алчность,безумная власть на костях своего населения и тотальная продажность российской элиты. 2019 год станет агонией антинародного режима,построенного алчными кровожадным безумцем Коротышкой

rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 22:16

Коммунисты заявили о массовых фальсификациях в Приморье, где во втором туре побеждает кандидат от КПРФ...

Я уважаю и ценю любую оппозицию, но оппозиционных кандидатов и их сторонников, которые не в состоянии посчитать, составить протоколы и защитить отданные за них голоса - я на банане вертел. Зачем такие бесхребетные размазни, нужны во власти?

neburzhui2 16 сентября 2018 | 22:40

ОТЛУП начинает получать вся капиталистическая система. Народ медленно, но уверенно врубается, что конкретно ЕМУ - рабочему человеку, светит от капитализма только пожизненная каторга.
А какие жулики и воры хотят им управлять через ипотечные и дебетовые кредиты, ему как-то не легче.
Так что
Ешь ананасы, рябчиков жуй
День твой последний приходит...ростовщик
:-)))))))))))))

gordy 16 сентября 2018 | 22:44

Приморье стряхнуло с себя Путина?

neburzhui2 16 сентября 2018 | 22:46

gordy:
Путин - Крыша олигархического капитализма России.

vilingrad 16 сентября 2018 | 22:50

rpmcmurphy: Комуняки на своей шкурке чувствуют силу и справедливость мудрого чекиста...наконец-то:)

alex_melnikov Алексей Мельников 16 сентября 2018 | 22:10

Это, верно, так и есть.

Но никогда не стоит забывать, что коммунисты уничтожили в России выборы, установив в стране диктатуру.

КПРФ, ЕР, ЛДПР, СР - одно и то же.

nina51 16 сентября 2018 | 22:15

alex_melnikov: но они же их и вернули

rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 22:24

alex_melnikov:

Когда-то, давным-давно, группа коммунистов с длинными носами установила в стране диктатуру, теперь что, можно всех коммунистов обвинять в любви к диктатуре? Тебе не кажется что это расизм, в каком-то роде? Алёшка похож на тех подлецов, которые утверждают, что от всех либералов пахнет человеческим говном и жареной рыбой.

vilingrad 16 сентября 2018 | 22:52

rpmcmurphy: всех либералов пахнет человеческим говном "
Ты это говно производишь ртом- и что такого? Мелкий говнюк, только и всего:)

freedom55 16 сентября 2018 | 22:20

alex_melnikov: Леша Яблоко забыл. Кто больше внёс вклад в развал протестов?

protoukrop 16 сентября 2018 | 22:20

alex_melnikov: Из двух зол в настоящее время приходится выбирать меньшее, иначе застой так и будет продолжаться.

agronom 16 сентября 2018 | 22:27

alex_melnikov: Все одно и тоже кроме яблока. Но что за партия Яблоко мы никогда не узнаем кроме как по их программным документам если вдруг возникнет такое странное желание. Кроме КПРФ и левых национально ориентированных сил никто не способен потеснить в России правящую партию.

edun1952 16 сентября 2018 | 22:46

alex_melnikov: Борьба нанайских мальчиков...

prapor111 16 сентября 2018 | 22:11

То что побеждает КПРФ хреново, но то, что побеждают едросов - хорошо. Потому что хуже них, только либерасты!

lager23 16 сентября 2018 | 22:16

prapor111: Либерали́зм — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека. Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка

protoukrop 16 сентября 2018 | 22:28

lager23: В России настоящих либералов фактически нет, но есть немало псевдолиберастов для которых хорошо все только то, что наносит вред России и её народу. Например российские псевдолиберасты поливали грязью власть за военную контертеррористическую операцию против боевиков в Чечне, визжа о праве народов на самоопределение. А когда самоопределится кто-то решает в пользу России - как например Осетия, Абхазия, Крым, Донбасс, то эти псевдолиберасты, неприменно забьют свой кривой болт на права народов.

lager23 16 сентября 2018 | 22:56

protoukrop: лучше бы чехов забором оградить, чем платить кадырке контрибуцию или скупить весь Крым с потрохами, чем нарушать собственные гарантии территориальной целостности Украины, не правда ли?

neburzhui2 16 сентября 2018 | 22:31

lager23:
провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека

Тырить из госбюджета ?
:-)))))))))))))))

prishvin 16 сентября 2018 | 22:15

милые бранятся - только тешатся

kp6ic 16 сентября 2018 | 22:15

голосуют в качестве протеста, но по сути коммунисты и едро - это одно и то же. печаль.

wuwer 16 сентября 2018 | 22:16

))) ещё не вечер

По давней традиции.....в течении ночи...нужный кандидат будет уверенно набирать свой процент голосов
А тех кто не правильно считает....ждут, ну очень большие неприятности

Вспоминается результат низкого процента голосов нужной партии в северных районах Башкирии,
при тогдашнем президенте- отце владельца достопримечательной "Башнефти"
"Вы у меня ещё позавидуете блокадникам Ленинграда, за такую подставу"
И выполнил свои слова..
правда через полгода получил медаль и поджопник от путина,
ушёл на заслуженную пенсию, в обмен на "Башнефть" и прекращения уголовки против своего сына,
быстро сдриснувшего на ПМЖ в Австрию

peresvet73 16 сентября 2018 | 22:20

Коммунисты признались в массовых фальсификациях и потребовали отменить итоги выборов! Вот так!

tunis 16 сентября 2018 | 22:22

Чо, никого приличнее в приморье не осталось?
Тогда капец.
Коммунисты управились за сто лет трижды привести Россию к его осуществления краху, и и разу за это не ответили, и опять лезут.

mikluho_m 16 сентября 2018 | 22:26

tunis: да лучше они, чем эти жадные дебилы!

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