Спартак» проиграл в Москве грозненскому «Ахмату» — 1:2
Ранее сегодня «Краснодар» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В другом мачте 7-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
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Ранее сегодня «Краснодар» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В другом мачте 7-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
Комментарии3
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gregor 16 сентября 2018 | 21:22
Спартак» проиграл в Москве грозненскому «Ахмату» — 1:2
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Зато будут живы .
agamasat 16 сентября 2018 | 21:31
Ну, если у игроков во время игры не было пистолетов, то в раздевалке был точно целый арсенал.)
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 21:44
На победу Спартак не наиграл,ничья более справедлива была бы,но что случилось,то случилось.