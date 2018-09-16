Шведский футболист Златан Ибрагимович забил пятисотый гол в своей карьере
Нападающий клуба Лос-Анджелес Гэлакси сделал это в матче против канадского «Торонто», причем в одно касание с разворота. К тому моменту его команда уступала со счетом 0:3, а в итоге проиграла 3:5. Из действующий футболистов пятьсот голов за карьеру забили только Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
compare 16 сентября 2018 | 21:09
вот у него,точно,"золотая нога"...а то,чуть не "захвалили" случайную ногу голкипера одного...